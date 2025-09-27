Successos
Un conductor queda atrapat en bolcar el cotxe a l’AP-7 a Roda de Berà
L’accident ha mobilitzat quatre dotacions dels Bombers i ha obligat a excarcerar el conductor
Aquest dissabte de matinada, a les 03.20 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís d’un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al punt quilomètric 227, dins del terme municipal de Roda de Berà.
El sinistre ha consistit en la bolcada lateral d’un turisme, en què el conductor ha quedat atrapat mecànicament a l’interior del vehicle. Els Bombers s'han desplaçat amb quatre dotacions fins al lloc dels fets, dues procedents del Vendrell i dues més de Tarragona.
A les 04.03 hores, els efectius ja havien aconseguit alliberar la persona atrapada, que ha estat atesa immediatament pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Un cop finalitzada l’extracció, els Bombers han realitzat tasques de neteja de la calçada i han col·laborat en la retirada del vehicle accidentat per restablir la normalitat a la via.