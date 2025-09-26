Policial
Localitzen una plantació de marihuana en una nau de Constantí i detenen al responsable
L'operatiu dels Mossos d'Esquadra es va realitzar dijous i es van intervenir 534 plantes
La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Tarragona va realitzar ahir dijous una entrada judicial a una nau industrial, ubicada al carrer Luxemburg número 19, de Constantí on va localitzar una plantació de marihuana. El registre estava autoritzat pel Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
Arran de l'operatiu policial contra la salut públics de dijous, la policia autonòmica ha detingut el responsable de la plantació per un presumpte delicte contra la salut pública i de defraudació del fluid elèctric. Es tracta d'un home de 22 anys de nacionalitat albanesa que realitzava tasques de responsable de la plantació. L'arrestat, que no comptava amb antecedents policials, passarà demà dissabte a disposició judicial.
Durant el dispositiu es va localitzar una plantació indoor amb 534 plantes de marihuana; 74 focus amb els seus transformadors; 19 ventiladors; 4 splits d'aire condicionat i 8 filtres carboni.
En l'operatiu van participar la Unitat Investigació de Tarragona, la Unitat Seguretat Tarragona, l'ARRO RPCT, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i operaris d'una empresa d'electricitat.