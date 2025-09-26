Urbanisme
L'Oficina Antifrau investiga dues actuacions urbanístiques al Catllar
La institució ha requerit al consistori documentació sobre una reparació del ferm de Pinalbert, Mas de Gerembí i Pins Blanc, i els justificants de la rehabilitació d’unes estacions elèctriques
L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert investigació al Catllar sobre dues actuacions urbanístiques realitzades al municipi. En un comunicat, l’Ajuntament explica que a principis d’agost va enviar la documentació requerida per Antifrau, qui investiga possibles casos d’ús fraudulent de fons públics o d'aprofitament il·lícit.
Concretament, l'organisme va requerir, d’una banda, informació sobre una reparació puntual del ferm de les urbanitzacions Pinalbert, Mas de Gerembí i Pins Blanc, i de l’altra, informació sobre la rehabilitació de les estacions de transformació elèctrica, després de que l'organisme públic rebés una denúncia anònima en relació a aquests fets.
Reparació del ferm de Pinalbert, Mas de Gerembí i Pins Blanc
L’Ajuntament va realitzar unes obres de reparació puntual del paviment de les urbanitzacions Pinalbert, Mas de Gerembí i Pins Blanc. Com l’import era inferior a 40.000 euros abans d’IVA va adjudicar directament els treballs a Vicanco Hernández a través d'un contracte menor, tal com permet la llei, per 44.265,19 € amb IVA.
Un cop van començar les feines, els presidents de les esmentades urbanitzacions van demanar a l’Ajuntament realitzar algunes millores que no estaven previstes en el contracte. El consistori va acceptar les peticions i amb l’excés d’amidaments d’aquesta millora en les obres, la despesa final va passar a 48.686,30€, IVA inclòs. Un canvi que es va fer respectant la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que permet un increment de despesa inferior al 10% del preu de contracte inicial si s’han d’incloure millores.
Davant de la investigació d’Antifrau, l'alcalde del Catllar, Xavier Canadell, ha indicat que els serveis jurídics de l’Ajuntament «van validar el procediment, i va informar que no hi ha una limitació en el nombre de factures per justificar unes obres».
Embelliment de les estacions de transformació elèctrica
L’altra actuació de l’Ajuntament que Antifrau està investigant és sobre l’embelliment de les subestacions de transformació elèctrica d'Endesa, ubicades a les urbanitzacions Parc de Llevant 1 i 2. L’organisme ha demanat les autoritzacions per part d’Endesa d’aquesta actuació i de les realitzades als centres del carrer d’Eufemià Queralt i del carrer Barcelonès.
L'alcalde, Xavier Canadell, ha apuntat que «en el nostre afany de voler mantenir net el paisatge urbà, vam netejar unes pintades en una construcció privada. Tant per a aquesta renovació com per a les següents, hem rebut per escrit l’autorització d’Endesa, i així li hem tramès a l’Oficina Antifrau».
La factura de l’empresa de pintures per netejar els graffitis en un dels centres d’Endesa va ser de 700 euros, i els recursos humans de l’Ajuntament invertits van ser d’una jornada i mitja de treball de 2 operaris municipals, repartits en 2-3 dies.
Col·laboració amb Antifrau
L’Ajuntament defensa que ambdós processos s’han fet d’acord a la llei i amb transparència, i ha respost a les demandes d’informació, en primer terme del grup municipal Som Catllar al març, i posteriorment de l’Oficina Antifrau de Catalunya, al juliol.
L’alcalde, Xavier Canadell, ha assenyalat que «Antifrau, que investiga possibles casos de malversació, va rebre una denúncia anònima sobre aquests dos temes, i ens ha requerit la documentació per poder analitzar-la».
Actualment, Antifrau està estudiant la documentació enviada per l’Ajuntament del Catllar relativa a aquests fets. El resultat d’aquesta anàlisi comportarà la iniciació d’actuacions d’investigació o el seu arxivament. Si finalment la institució considera que hi indicis de delicte, ho enviarà a la Fiscalia.