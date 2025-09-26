Alcalde de Vilallonga del Camp
Política
Gerard Gené: «Coincidint amb la Fira i la Festa del Roser estrenarem tres nous carrers del nucli antic»
L'alcalde de Vilallonga del Camp destaca el tradicional doble vessant, festiu i religiós, de la Fira i la Festa del Roser
Arriba la Fira i la Festa del Roser, dues celebracions tant o més tradicionals que la Festa Major.
«Són festes diferents. La fira s’ha celebrat tradicionalment en aquestes dates, coincidint amb el final de les collites de la pagesia i, després, es completava amb la festa el Roser a l’ermita, de manera que tenim una setmana llarga d’activitats».
Què destacaria de la fira?
«S’ha de reconèixer que ja no és la fira comercial que era antigament. Ara és sobretot una fira d’oci, amb atraccions i activitats d’esbarjo. Fa uns anys s’hi va afegir la fira d’entitats, que és molt important per donar a conèixer l’activitat de les associacions, sobretot per a les persones nouvingudes. Dels actes jo en destacaria la festa dels joves, el Fot-li Gasto, que obre el programa i, en l’àmbit tradicional, la portada de la Mare de Déu del Roser fins al poble i els actes a l’ermita de la setmana posterior».
Coincidint amb la festa, podreu estrenar els tres carrers del nucli antic que s’estaven renovant?
«Doncs sí, estem fent els últims retocs al nou tram del carrer de Pere Virgili, al carrer de Sant Isidre i al carrer de la Torreta. S’han renovat tots els serveis, el paviment, hi ha noves lluminàries i s’ha suprimit bona part de la xarxa elèctrica aèria per fer-la passar per façana. Penso que han quedat molt bé i ha estat una inversió notable per a nosaltres, amb 375.000 euros que s’han finançat en una part important gràcies el PUOSC de la Generalitat».
Com queda ara el nucli antic, per al que us vau marcar una important millora?
«Encara queda molta feina per fer. D’entrada, hem demanat acollir-nos al nou PUOSC i també al Pla Impuls Dipta de la Diputació per fer el segon tram del carrer de Pere Virgili, que comprendria des de la plaça de la Creu fins a la part de la plaça de l’Església que toca a la parròquia. Estem parlant d’una inversió estimada d’uns 450.000 euros, que és molt per un ajuntament com el nostre, i la idea seria poder començar a finals de 2026. Llavors sí que, amb això, la part central del nucli antic quedaria bastant ben arreglada».
També teniu en marxa el tancament del parc de les Parades i altres obres importants per al vostre dia a dia...
«L’obra del parc començarà després de la fira i volem que quedi bé, perquè és més que posar-hi una tanca. És un espai on hi fem moltes activitats i és important pel poble. A més, hem adjudicat la reforma de la biblioteca, per tal de guanyar alguns metres quadrats i poder entrar a la xarxa de biblioteques de Catalunya de cara a l’any vinent, i estem licitant l’arranjament del primer pis del bar de la piscina per utilitzar-lo com a local per als joves. Caldrà valorar amb l’associació de joves com es fa la gestió, però la idea és poder-los dotar d’un espai de reunió i trobada».
Més enllà de les obres, quin és el principal repte teniu ara al davant?
«Sincerament, i sap greu dir-ho, però és l’incivisme. L’incivisme de la gent al llençar les escombraries en qualsevol lloc, en no posar-les dins dels contenidors, en deixar voluminosos de qualsevol manera... Necessitem reciclar al màxim i hi ha gent que ni es molesta en llençar la bossa al contenidor. També podríem parlar dels excrements de les mascotes, però la preocupació ara mateix és la brossa».