Cultura
Vila-seca acull la 1a Jornada de l’Havanera - Festival d’Havaneres de Catalunya
La cita tindrà lloc 28 de setembre al Castell
L'Associació Cultural CatalanaIberoamericana (ACC-i), amb la coŀlaboració de l'Ajuntament de Vila-seca i el Departament de Cultura de la Generalitat, organitza la 1a Jornada de l’Havanera - Festival d’Havaneres de Catalunya, que tindrà lloc el pròxim 28 de setembre al Castell. Aquest esdeveniment, que combina reflexió i música, neix amb l'objectiu de consolidar i difondre l'havanera com a patrimoni cultural compartit entre Catalunya i el Carib.
La jornada s'iniciarà a les 10:00 h al Castell de Vila-seca, amb una sèrie de ponències que aprofundiran en la història i el futur de l'havanera. Entre els ponents destacats hi ha el Dr. Cecilio Tieles Ferrer, musicòleg del Museu Nacional de la Música de Cuba, que parlarà sobre La presencia catalana en la habanera en Cuba.
També hi participarà el musicòleg Gerard Moreno Sabaté, que abordarà el paper de l'havanera com a eina pedagògica a les escoles de música. La sessió de matí es completarà amb les intervencions de Pere Domènech Santos, que analitzarà la consolidació de l'havanera a Catalunya i Espanya, i d'Enric Frigola Viñas, que presentarà els objectius de la Fundació Ernest Morató trenta anys després de la seva creació.
La jornada culminarà a les 19:00 h als Jardins del Castell amb un gran concert i cantada d'havaneres. La vetllada comptarà amb la participació de reconeguts intèrprets de l'escena catalana i internacional, la majoria d’ells membres de l’associació, com: Cecilio Tieles Ferrer, Jordi López Roig, el Quartet Caelestis, Marc Torres, Alba Fortuny, Habana Vieja i Xicranda Havaneres.