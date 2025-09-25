Societat
Torredembarra es tenyirà de ros per la 14a Fira Artesana de la Cervesa
Enguany augmenten les actuacions musicals i les parades
La cervesa tornarà a ser objecte de culte a Torredembarra de la mà d’alguns dels millors artesans del territori i, aquest cop, amb més música i tastos. Els torrencs gaudiran de la 14a Edició de la Fira Artesana de la Cervesa, que va rebre una gran acollida en les últimes edicions, sumant més de 7.000 visitants l’any passat.
La plaça del Castell serà l’escenari que, durant els dies 17, 18 i 19 d’octubre, omplirà el municipi amb paradetes de cervesa artesanal rossa, negra o d’una diversitat creada per tot el territori. Totes les propostes de tastos, que seran de 4 cerveses, es combinaran amb un maridatge de formatges a càrrec de Santiago Triviño, de La Canetenca.
Aquest any tornarà a ser un pilar essencial la música, amb l’assistència de quatre DJ’s i dues propostes d’actuació musical, la Tremenda del Pop (17 d’octubre) i la Selva Band (19 d’octubre) que donaran vida a la fira. Els tastos també deixaran espai a l’aprenentatge, amb una mostra de l’elaboració de la cervesa el dia 18.
La fira també portarà de nou propostes familiars, com les visites guiades al Castell i al Nucli Antic del municipi el diumenge o els espais de jocs infantils tradicionals. També hi haurà una mostra de l’Scooter Club del Tarragonès, que exposarà els singulars vehicles durant tot el matí del dissabte després d’iniciar la ruta pel Baix Gaià.