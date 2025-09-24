Energia
Inicien els tràmits per instal·lar una central fotovoltaica amb 8.680 panells solars a Constantí
L'empresa Gavarres Green Energy projecta la planta en sòl no urbanitzable
L'empresa Gavarres Green Energy amb seu social a Tarragona ha demanat l'autorització administrativa per instal·lar una central fotovoltaica amb 8.680 panells solars a Constantí (Tarragonès). La planta es projecta sobre terreny en sòl no urbanitzable, amb una potència instal·lada de 4,95 MW amb tecnologia solar fotovoltaica, i amb sistema d'emmagatzematge mitjançant bateries de 2MW, totalitzant una potència instal·lada de 6,95 MW.
A més, es preveuen les seves infraestructures d'evacuació amb línia soterrada a 25 kV en 80 metres fins a la Canonja. Té un pressupost de 3.629.505 euros.