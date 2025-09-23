Municipal
Torredembarra retirarà l'amiant detectat a Cal Dània i a l'antic escorxador
L'Ajuntament ha elaborat i presentat a la Generalitat de Catalunya el cens municipal i demanarà als propietaris d'una vuitantena d’instal·lacions la retirada d'amiant
L’Ajuntament de Torredembarra ha elaborat i presentat a la Generalitat de Catalunya el cens municipal d’instal·lacions i emplaçaments amb presència d’amiant. A partir d'ara, el consistori iniciarà la fase d’informació i contacte amb els propietaris d’instal·lacions privades afectades, que en són una vuitantena. Rebran comunicacions específiques sobre la situació dels seus immobles, així com un calendari orientatiu per a la retirada del material, tal com estableix la normativa.
En aquesta primera fase, s’han identificat edificis i instal·lacions que contenen amiant o que són susceptibles de contenir-ne, tant de titularitat pública com privada.
Pel que fa als equipaments municipals, s’han localitzat elements amb presència d’amiant a Cal Dània i a l’antic escorxador municipal, així com en alguns trams de les xarxes de sanejament i abastament d’aigua. En relació amb els immobles de titularitat privada, s’ha pres com a referència el Mapa de Cobertes amb Amiant de la Generalitat, que ha permès identificar edificis amb plaques de fibrociment a les cobertes.
El cens municipal d’amiant es mantindrà actiu i en constant actualització, incorporant noves dades i actuacions a mesura que avanci el procés de desamiantatge.
Segons estableix la normativa vigent, la retirada de l’amiant en edificis públics ha de finalitzar abans de l’any 2028. En aquest sentit, Torredembarra ja ha iniciat actuacions concretes. Destaca la retirada de plaques de fibrociment a Cal Dània, intervenció que s’ha aprofitat també per a la instal·lació enguany de plaques solars, en línia amb els objectius de transició energètica i sostenibilitat. Pel que fa a l’antic Escorxador, el projecte de desamiantatge ja està redactat i l’Ajuntament es troba en procés de licitació d’obres, amb l’objectiu de garantir-ne l’execució abans del 2028.
El regidor d’Urbanisme, Javier Perellón, ha destacat que «amb aquest cens fem un pas molt important per protegir la salut pública i garantir la seguretat dels nostres equipaments. La retirada de l’amiant és una obligació legal, però també és una prioritat per a aquest govern municipal, perquè ens permet avançar cap a una Torredembarra més sostenible i lliure d’aquest material perillós. Ara, amb l’inici de la fase d’informació als propietaris privats, acompanyarem la ciutadania perquè pugui complir amb els terminis establerts».