Societat
Salou obté un impacte econòmic superior als 6 MEUR gràcies a la 'Festa al cel'
L’espectacle aeri ha reunit més de 300.000 persones a les platges de Llevant i Ponent aquest cap de setmana i ja estan treballant per acollir l'edició del 2026
L’alcalde Pere Granados, ha valorat «molt positivament» la celebració del festival aeri Festa al Cel Salou 2025, que aquest cap de setmana ha convertit el municipi en la capital europea de l’aviació i de l’espectacle aeri, reunint més de 300.000 persones a les platges de Llevant i Ponent.
Segons les primeres estimacions, l’impacte econòmic de l’esdeveniment ha sobrepassat els 6 milions d’euros, consolidant-se així com un dels festivals més rendibles i multitudinaris mai organitzats per l’Ajuntament de Salou. L’afluència massiva de públic i la gran repercussió mediàtica han contribuït a una injecció econòmica directa i indirecta en sectors com l’hoteleria, la restauració, el comerç i els serveis turístics.
L’esdeveniment ha comptat amb gairebé un centenar de spotters i 47 mitjans de comunicació acreditats, que han projectat la imatge de Salou arreu d’Espanya i també a escala internacional. A més de l’impacte promocional, la Festa al Cel ha esdevingut un element clau per a la desestacionalització de la temporada turística, posicionant-se com un reclam de primer nivell.
Salou acollirà el festival en 2026
Granados ha subratllat que «s’ha demostrat que Salou disposa de les condicions òptimes i la capacitat organitzativa per acollir un esdeveniment d’aquesta magnitud amb totes les garanties de seguretat i qualitat». En aquest sentit, ha remarcat que el dispositiu de seguretat ha representat un autèntic repte que s’ha superat amb escreix, i ha avançat que ja s’està treballant en l’edició del proper any.
L’alcalde ha tingut paraules d’agraïment per a les empreses i entitats col·laboradores, funcionaris, les Forces Armades, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, Mossos d’Esquadra, Policia Local, seguretat privada, SEM i tots els organismes de salvament i emergències que han fet possible l’èxit del festival amb la seva professionalitat i dedicació.
Projecció al món
Granados també ha volgut destacar la col·laboració de PortAventura World i de la direcció tècnica del festival, i ha fet una crida a les empreses del territori a sumar-se en futures edicions: «La Festa al Cel ens projecta al món i ens fa sentir orgullosos del nostre municipi, de la nostra gent i de la nostra capacitat de ser amfitrions d’esdeveniments de prestigi internacional».