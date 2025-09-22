Equipaments
El Morell desbloqueja el projecte de la nova pista poliesportiva coberta
La construcció estava encallada des del 2021 i s’ha tancat per un total de 2,1 milions d’euros
La pista poliesportiva coberta del Morell veurà la llum després de quatre anys de tensió per aconseguir la seva aprovació. La construcció s’ha desencallat amb un pressupost final de més d’2,1 milions d’euros, i projecta una gran pista coberta que ha de servir per cobrir la demanda del Pavelló Municipal d’Esports. La saturació d’aquest va portar a les institucions esportives que l’ocupen a demanar mesures durant el temps que ha estat aturada la iniciativa. Ara, es preveu que a partir d’inicis de 2026 comenci l’execució a la mateixa avinguda Camí de Reus.
El nou projecte planteja el seu emplaçament a l’espai paral·lel a les piscines municipals. A més, part del nou recinte esportiu cobert s’espera que ocupi una de les dues pistes de tennis del complex esportiu i contempla un sostre metàl·lic que ofereixi un espai semiobert i que millori les condicions climàtiques per als usuaris.
Dins les demandes que cobrirà el nou poliesportiu destaquen, principalment, la incorporació de vestidors, grades adaptades i magatzems pel material esportiu. La pista també s’adaptarà a les mesures reglamentàries per a tota mena d’esports, solucionant d’aquesta manera un dels principals problemes que presenta el Pavelló Municipal. Segons el projecte inicial, també inclourà una zona amb jardins i natura que envolti el complex, urbanitzant la zona esportiva per als assistents i els esportistes.
També es planteja l’ús del nou espai per actes culturals o altres esdeveniments lúdics, gràcies a la gran capacitat que proporcionarà en comparació amb altres instal·lacions del municipi.
Quatre anys d’incertesa
Tot i que l’Ajuntament va aprovar a inicis d’aquest setembre el Projecte d’obra bàsic per l’execució de la pista, el recorregut del projecte va iniciar-se l’any 2021 amb un pressupost inicial de poc més d’un milió d’euros. Segons l’informe, no va poder dur-se a terme l’any 2022 a causa de «l’increment de preus de mercat» per la invasió militar russa a Ucraïna i no va tornar a revisar-se fins a l’any 2024 per observar la seva viabilitat.
Des d’aquest mes de gener, amb l’aprovació inicial del Mapa d’instal·lacions esportives i equipaments esportius del municipi (MIEM), el projecte va reactivar-se per cobrir urgentment les necessitats de les entitats esportives del Morell.
S’espera que les obres es duguin a terme en un total de deu mesos, tot i que no s’ha especificat què passarà amb la segona pista de tennis que ocuparà l’espai del poliesportiu.
L’aprovació el projecte, més enllà de les variants econòmiques necessàries per executar-lo, ha generat durant els últims quatre anys una tensió notable als plens municipals, especialment esmentant les demandes de les entitats esportives.