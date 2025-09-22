Societat
La bogeria per l’aviació omple Salou amb la Festa al Cel, que es vol repetir l’any vinent
«És l’esdeveniment més important que s’ha organitzat mai al municipi», ha assegurat l'alcalde Pere Granados
La bogeria per l’aviació va omplir Salou aquest cap de setmana. La Festa al Cel va ser un èxit de públic, que es va aplegar a les platjes de Llevant i Ponent per a gaudir de l’espectacle que van oferir tropes dels cossos de seguretat i diferent aeroclubs.
«És l’esdeveniment més important organitzat mai al municipi. Ja treballem per poder-ho acollir l’any vinent un altre cop», va explicar ahir Pere Granados, alcalde de Salou.
La previsió de visitants es va complir i es van formar cues de vehicles als diferents accessos al municipi. «S’ha de valorar sobretot l’impacte econòmic que té aquest esdeveniment. Ens ajuda a desestacionalitzar. Volem que els contractes de treball de temporada s’allarguin perquè les persones puguin tenir feina els 365 dies de l’any», va afegir el batlle.
La intenció de Granados va ser ben rebuda per l’organització de la Festa al Cel. «Estem molt contents amb la rebuda que hem tingut a Salou. no només a nivell d’entusiasme, sinó també en l’àmbit professional. És un repte complicat perquè és una coordinació molt complexa entre els cossos de seguretat.
«L’Ajuntament ha passat amb una nota molt alta», va indicar Daniel Ventura, director de l’esdeveniment. Amb tot, salouencs i visitants van gaudir d’un espectacle únic dels aparells militars com el F-18 nord-americà, l’Eurofighter europeu o la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l’Exèrcit de l’Aire.