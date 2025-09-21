Societat
Una colla de Tarragona guanya per cinquena vegada 'la Champions League dels paletes' a Màlaga
És la parella conformada per l'oficial Aleix Plana i l'ajudant Vasile Safta, de Vila-seca
Una colla de Tarragona ha guanyat aquest diumenge per cinquena vegada el Concurs Nacional de Paletes 'Peña El Palustre' de Màlaga, considerada pels professionals com 'la Champions League dels paletes', en què han competit 28 parelles de paletes.
És la parella conformada per l'oficial Aleix Plana i l'ajudant Vasile Safta, de Vila-seca, que ha empatat als paletes més guardonats de la història d'un certamen que ha arribat ja a la seva 58a edició i compta amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Málaga.
Aquest primer premi d'aquest concurs, anomenat 'Certamen Manuel Peláez Santiago', els ha suposat aconseguir 6.000 euros; mentre que han quedat en segon lloc Jacobo Cerón (oficial) i Yutii Kokodynskyi (ajudant), de Villanueva del Rosario (Màlaga), i han aconseguit un premi de 2.500 euros.
El tercer, amb un premi 1.500 euros, ha recaigut en José Antonio Guerrero Flores i Manuel Sierra Rapela, de Bienvenida (Badajoz), i el quart en l'oficial Lucio Jiménez i l'ajudant Raúl Jiménez, de Riolobos (Càceres), que han obtingut 1.000 euros.
Desafiar la gravetat amb maó i ciment
Tots els paletes han rebut a primera hora del matí els plànols de la figura a realitzar, que els ha forçat a desafiar la gravetat a base de maó i ciment, i cada colla ha executat simultàniament aquest mateix treball de paleta per al qual disposaven de quatre hores.
A l'hora de qualificar les construccions, el jurat, configurat per arquitectes, arquitectes tècnics, constructors i l'oficial guanyador del concurs anterior, va tenir en compte la perfecció en l'acabat i neteja; l'exactitud en el replanteig en planta i alçat i, en cas d'empat en la puntuació, la brevetat en l'execució.
Rampa en cargol amb maons en voladís
«La figura d'aquest any és una formació de tauler helicoidal, una rampa de cargol. La particularitat és que les rajoles van en voladís, sense suport en l'arrencada ni en l'acabament més enllà que el contacte amb el cilindre», segons ha explicat el president del jurat i dissenyador de la peça, Demófilo Peláez. Considera que es tracta d'una figura pròpia d'una concepció més tradicional de la paleta.
L'origen d'aquest concurs se situa el 1967, quan els primers socis de la 'Penya El Palustre' van començar a competir amistosament entre ells per comparar les seves habilitats com a paletes i, des d'aleshores, ha crescut any rere any fins a convertir-se en la cita de referència nacional que és actualment.
«El concurs ha anat creixent i ha assolit el seu màxim esplendor gràcies al suport d'organismes oficials, empreses i col·legis professionals», ha destacat l'històric cofundador del certamen que porta el seu nom, Manuel Peláez Santiago.