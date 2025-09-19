Societat
Els avions participants a la 'Festa al Cel' ja sobrevolen Salou
Els pilots estan duent a terme des de primera hora de matí una jornada d'entrenaments
Salou ja està preparada per convertir-se en la capital del cel amb la celebració de la Festa al Cel 2025, el festival aeri més gran d’Espanya, que tindrà lloc aquest cap de setmana la platja de Llevant. Durant aquest matí, els pilots participants han sobrevolat el cel de la capital de la Costa Daurada amb els seus impressionants avions. El soroll i l'espectacularitat de les naus ha creat una forta expectació entre els habitants dels municipis propers.
La Festa al Cel aterra per primer cop a la capital de la Costa Daurada després de cinc anys de pausa i comptarà amb més d’una vintena d’exhibicions confirmades. Patrulles acrobàtiques internacionals, avions de combat, helicòpters i aeronaus històriques procedents de tota Europa configuraran un programa únic que reforça la projecció de Salou com a gran destinació turística i cultural.
El dissabte 20, la platja de Llevant es transformarà en un escenari irrepetible amb el Sunset Airshow (18.30–21.30 h), una exhibició al capvespre que combinarà vols il·luminats, coreografies aèries, música i pirotècnia sincronitzada.
El plat fort arribarà amb l’espectacle impulsat per PortAventura World, patrocinador oficial del festival i hotel oficial de l’esdeveniment. Més de 300 drons s’elevaran al cel per combinar-se amb avions i focs artificials en una posada en escena inèdita a Europa. La proposta és una versió especial del FiestAventura, estrenada amb motiu del 30è aniversari del parc, que en aquesta ocasió incorporarà referències directes a Salou.
El diumenge 21 arribarà el Gran Airshow (11.00–15.00 h), la gran exhibició aèria del cap de setmana. S’esperen acrobàcies espectaculars i actuacions que mostraran la potència, precisió i bellesa del vol.
Activitats paral·leles
La Festa al Cel 2025 vol ser també un espai de trobada i divulgació. Com a novetat, comptarà amb una Village comercial i una zona de networking per a empreses del sector aeronàutic, per generar sinergies i apropar la innovació al gran públic. L’accés serà gratuït i obert a tothom, amb espais infantils, activitats educatives, foodtrucks i àrees adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
Participants més destacats a la Festa al Cel
- Eurofighter Typhoon, F-18, Patrulla ASPA i PAPEA (Exèrcit de l’Aire i de l’Espai)
- Helicòpters Tigre i Chinook (Exèrcit de Terra)
- Aeronaus clàssiques com el Hispano Aviación Super Saeta, Texan T6, Dornier, Akrobat, Trener i Bückers (Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya)
- Avionetes Cessna, Tecnam i Pipistrel Velis Elektro (Aeroclub Barcelona–Sabadell)
- AT802F Fireboss (Bombers de la Generalitat de Catalunya)
- Amfibi DHC-6 Twin Otter (Isla Air)
- Helicòpter AW139 de Salvament Marítim (SAR)