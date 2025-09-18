Seguretat
El Parlament aprova crear una nova àrea policial per a Vila-seca i Salou
La mesura l’ha impulsada el grup parlamentari de Junts
La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya ha aprovat la creació d’una Àrea Bàsica Policial (ABP) específica pels municipis de Vila-seca i Salou. La resolució ha estat impulsada per Junts i en ella s’insta al Govern a crear aquesta nova àrea, que estarà deslligada de l’actual ABP del Tarragonès, abans del 2027.
L’alcalde de Vila-seca i Salou, Pere Segura ha manifestat que «avui és un dia important per a Vila-seca, la nova Àrea Bàsica Policial donarà resposta a les necessitats reals dels nostres municipis. Hem defensat aquest projecte perquè sabem que la seguretat ha de ser propera, àgil i eficient».
La proposta, han explicat des del grup parlamentari de Junts, sorgeix davant la situació de «clar desequilibri que existeix dins de la Regió Policial del Camp de Tarragona. Mentre l’ABP de l’Alt Camp - Conca de Barberà dona servei a un territori de 1.188,2 km² i una població d’unes 66.479 persones, l’ABP del Tarragonès ha de cobrir només 319,2 km² però amb una població de 250.142 persones».
Aquesta desproporció es «l’aprovació d’aquesta resolució és el primer pas per crear una nova ABP que ha d’estar operativa abans del 2027. Treballarem perquè tingui els recursos i el personal necessaris per garantir la seguretat de veïns i visitants durant tot l’any», ha manifestat la diputada de Junts, Irene Negre.
La proposta també contempla el reforç immediat de la presència policial als dos municipis mentre no es desplegui definitivament la nova ABP.
També preveu la proposta parlamentària que es destini una partida específica als pressupostos del Departament d’Interior per al finançament de la nova estructura policial, sense afectar altres serveis del territori, i que es negociï amb el Govern de l’Estat l’assignació de recursos addicionals tenint en compte la singularitat turística d’aquests municipis.