Festa al Cel 2025
Daniel Ventura: «El públic en sortirà bocabadat, amb la pell sacsejada pels avions i potser amb vocació d’endinsar-se en l’aviació»
El director de la Festa al Cel explica les novetats d’una cita que arriba per primer cop a Salou i que reunirà més de 20 exhibicions aèries del 19 al 21 de setembre a la platja de Llevant, amb accés gratuït
La Festa al Cel arriba per primera vegada a Salou després de cinc anys d’aturada. Què significa aquest retorn i per què s’ha triat la capital de la Costa Daurada com a nova seu?
«Sobretot és una gran alegria. Després de la pandèmia ens vam quedar orfes i sabíem que Lleida-Alguaire era una etapa temporal, perquè la Festa al Cel és un festival de mar, capaç d’atraure centenars de milers de persones. Salou és una de les poques poblacions capaces d’assumir la complexitat d’un esdeveniment així, per terra, mar i aire. Estan acostumats a grans afluències i això ens ho ha posat molt més fàcil».
Vostè va parlar a la presentació d’una edició històrica. En què es diferencia aquesta de les anteriors?
«És la primera vegada que el públic podrà veure els avions sense tenir el sol de cara, perquè les platges miren cap al sud. També és el primer cop que tindrem una retransmissió en directe per TV3 [aquest diumenge de les 12.30 h fins a les 14.05 h], i una de les primeres ocasions a Europa en què es combina un festival nocturn amb drons i avions equipats amb pirotècnia. És un espectacle que només s’acostuma a veure a llocs com Dubai o els Estats Units».
Quines expectatives tenen d’assistència i quin impacte preveu per a Salou?
«Parlem d’una previsió de 250.000 persones. Per a Salou significa projecció internacional i reforçar-se com a destí turístic capaç d’acollir grans esdeveniments».
Quins són, al seu parer, els moments més espectaculars que el públic no es pot perdre?
«Tots, perquè hem volgut fer un gran aparador del món de l’aviació. Des dels Eurofighter o els F-18, fins als campions d’Espanya Juan Velarde i Cástor Fantoba, que fan maniobres de precisió extrema. També el vol acrobàtic dels Aerosparx amb pirotècnia, els Wing Walkers fent acrobàcies damunt les ales i el vol d’un Airbus 320 de Vueling, que buit pot fer maniobres sorprenents. I, és clar, l’espectacle nocturn amb drons i focs, que serà inoblidable».
El Sunset Airshow i la col·laboració amb PortAventura són grans novetats. Com s’han gestat i què aporten?
«Des del principi hi ha hagut molta sintonia. Ells han vist que és un esdeveniment amb abast internacional i han volgut aportar-hi el seu espectacle de drons, portat encara més enllà amb avions i pirotècnia. Gràcies al seu patrocini també hem pogut incorporar propostes com els Aerosparx o els Wing Walkers. És un salt qualitatiu».
El cartell combina patrulles militars, avions històrics i aeronaus innovadores. Com es conjuga tradició i modernitat?
«El que volem és mostrar que volar no és un privilegi, sinó una passió i una sortida professional a l’abast de tothom. Hi ha l’aviació històrica de la Fundació PAC, l’aviació general de l’Aeroclub, la militar i la comercial. També reivindiquem el paper pioner de Catalunya en l’aviació, amb fàbriques com Elizalde o Hispano Aviación».
També hi haurà un Village i activitats divulgatives. Quina importància tenen?
«Molta. A més de les exhibicions, oferim carreres de drons i parades d’empreses i entitats. D’aquí en surten noves vocacions: pilots, enginyers o mecànics. L’entreteniment és l’entrada, però el que volem és sembrar futur».
Parlem de seguretat. Com s’ha planificat?
«Tot està regulat pel Reial decret 1919/2009 i supervisat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. Hi ha distàncies i alçades estrictes. A més, el dispositiu de terra inclou policia, bombers, ambulàncies i vigilància».
Com es coordinen tants equips internacionals, militars i civils?
«És una feina de tot l’any i al final ens coneixem tots. Amb els militars depèn de la disponibilitat i enguany coincideix que molts recursos es van destinar a l’aniversari de la Patrulla Águila. Però per al futur esperem tenir més presència internacional».
Què li fa especial il·lusió d’aquesta edició i com veu el futur del festival a Salou?
«El que més m’il·lusiona és la sintonia amb el municipi, una ciutat preparada i amb un encaix ideal per acollir esdeveniments d’aquesta magnitud. Pel futur, depèn de l’Ajuntament; nosaltres estarem encantats de continuar venint».
Quins consells donaria als assistents i què espera que s’enduguin del festival?
«Arribar amb temps per trobar aparcament, portar protecció solar i venir amb ganes de gaudir. Hi haurà punts de menjar i serveis. I espero que el públic en surti bocabadat, impressionat per la força i la bellesa dels avions, i que l’impacte desperti en molts la curiositat i la vocació d’endinsar-se en el món de l’aviació».