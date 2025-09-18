Torredembarra
Costes inicia les obres de restauració de l’antic aparcament de la platja dels Muntanyans
A l'espai es crearan dues llacunes petites i s’habilitarà un itinerari interior per a vianants
Aquest dijous han començat les obres de restauració de l’antic aparcament de la platja dels Muntanyans, a Torredembarra. L’inici dels treballs ha coincidit amb una reunió que han mantingut la subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, amb l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, per tractar sobre diversos aspectes que impliquen a les dues administracions, en especial pel que fa a la gestió de costes.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del Servei Provincial de Costes a Tarragona, ha engegat els treballs per recuperar un espai degradat dins del domini públic marítim-terrestre de la platja dels Muntanyans. Amb una inversió de 50.000 euros i un termini d’execució de tres setmanes, l’actuació permetrà restaurar una esplanada de més de 4.400 metres quadrats que fins ara funcionava com a aparcament al marge del que estipula la llei de Costes.
Les obres preveuen retirar el terreny compactat, crear dues petites llacunes connectades al nivell freàtic, plantar vegetació autòctona de prats i jonqueres halòfiles i instal·lar un tancament perimetral que impedirà l’accés de vehicles. Alhora, s’habilitarà un itinerari interior per a vianants que permetrà gaudir de l’espai restaurat sense afectar la seva recuperació. Aquesta actuació contribueix a la renaturalització del litoral i a la millora de la biodiversitat en aquest espai protegit de la Xarxa Natura 2000.
La subdelegada del Govern posa en valor aquestes actuacions que, com en el cas de la Riera d’Alforja a Cambrils, i d’altres en futures intervencions, recuperen un espai de la natura que es troba dintre del domini públic.