Altafulla
La Violeta obre la temporada de tardor amb música, teatre, cinema i propostes familiars
El curs arrencarà el dissabte 18 d’octubre amb el concert inaugural del violoncel·lista i compositor internacional Matthieu Saglio
El Casal Cultural la Violeta d’Altafulla ja té a punt la seva programació de tardor 2025, una agenda cultural variada i pensada per a tots els públics, que inclou concerts de primer nivell, teatre, projeccions de cineclub i sessions familiars dins el cicle Cinexic.
La temporada arrencarà el dissabte 18 d’octubre amb el concert inaugural del violoncel·lista i compositor internacional Matthieu Saglio, que presentarà El violoncel dels mil accents, un viatge sonor que combina la tradició clàssica amb ritmes i melodies de cultures d’arreu del món.
L’endemà, diumenge 19, els més petits seran protagonistes amb la projecció de La sopa de pedres i altres contes capgirats, una selecció de curtmetratges d’animació recomanats a partir de 3 anys, dins el cicle Cinexic.
La música continuarà present al llarg de la tardor amb noms destacats com Mazoni (25 d’octubre) i la presentació del seu nou disc Banderes per daltònics; el duet format per Joan Miquel Oliver i Meritxell Neddermann (22 de novembre), amb un repertori pop ple d’improvisació; o el concert nadalenc Els dos estels de Nadal a càrrec de Laura Andrés i Marina Prades (13 de desembre).
El teatre arribarà el 15 de novembre amb Mary, de la companyia Sala Flyhard, interpretada per Lara Díez Quintanilla, un monòleg que barreja humor i emoció per retre homenatge a les dones que han marcat generacions.
El Cineclub Altafulla també serà protagonista amb projeccions com Close de Lukas Dhont (24 d’octubre), Los pequeños amores de Celia Rico amb la presència de la directora (6 de novembre), Brainwashed de Nina Menkes (28 de novembre) o La luz que imaginamos de Payal Kapadia (19 de desembre).
Per al públic familiar, la Violeta acollirà altres sessions de cinema com Phantom Boy (23 de novembre) o L’incident alienígena del petit Alan (21 de desembre).
A més, el cap de setmana del 29 i 30 de novembre la sala es convertirà en l’epicentre de l’animació amb el Festival Internacional de Curtmetratges d’Animació d’Altafulla – Ànima Jove 2025.
Amb aquesta programació, la Violeta es consolida com un espai de referència cultural al municipi i a la comarca. Les entrades per als espectacles ja es poden adquirir a través del web oficial: www.casalvioleta.cat.