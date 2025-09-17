Sostenibilitat
Torredembarra reprèn les espigolades urbanes
La campanya ‘De la Torre a la Taula’ vol evitar el malbaratament amb voluntariat i arrenca aquest dijous i divendres amb la recollida de garrofes
Aquest mes de setembre es reprenen les espigolades urbanes a Torredembarra, impulsades per l’Ajuntament a través de la Regidoria de Sostenibilitat i la Fundació Espigoladors. La iniciativa, sota el nom De la Torre a la Taula, té com a objectiu evitar el malbaratament alimentari i donar un nou ús als fruits que creixen en arbres de titularitat municipal.
Durant la tardor, la campanya se centrarà en la collita de garrofes i olives, mentre que a l’hivern serà el torn de la taronja amarga, en diferents espais públics de la vila. Aquestes accions compten amb el suport de la brigada de jardineria i la implicació d’entitats socials, col·lectius locals i voluntariat ciutadà.
La participació del voluntariat és imprescindible perquè el projecte tingui èxit. Sense mans disposades a col·laborar, molts d’aquests fruits es perdrien i no podrien transformar-se en aliments per a qui més ho necessita. Totes les persones participants rebran suport tècnic i material, i com a reconeixement s’obsequiarà amb un pot de melmelada de taronja amarga elaborada amb la collita de l’any passat. La inscripció prèvia és obligatòria per motius d’organització.
Les pròximes espigolades de garrofes tindran lloc aquest dijous i divendres, 18 i 19 de setembre, de 10 a 13 hores, amb inscripcions disponibles en línia a les següents planes web: https://goo.su/uPBk, per demà, i https://goo.su/TtrW, pel següent. A l’octubre també hi haurà noves sessions, encara pendents de confirmar segons el clima i l’estat del fruit.
La regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz, ha destacat que «les espigolades només són possibles gràcies a la participació de mans voluntàries, dins d’un marc organitzat i amb totes les garanties. Així ens assegurem que els fruits de l’arbrat urbà passen els controls per ser aptes per al consum humà. El paper del voluntariat és clau per transformar la fruita urbana en un recurs segur i aprofitable per a la comunitat».
Balanç de l’any passat
L’any 2024, el projecte va assolir xifres destacades: es van realitzar sis espigolades i a l’inici d’enguany ja se n’havien celebrat dues més. Es van recollir un total de 2.280 kg de fruits (taronja amarga, garrofes, olives i mores), 72 litres d’oli d’oliva verge extra i 2.000 pots de melmelada de taronja amarga.
Els productes es van transformar a través d’empreses d’inserció social i cooperatives com im-perfect, de la Fundació Espigoladors, o la Cooperativa de la Nou de Gaià. Posteriorment, es van distribuir a entitats locals com Càritas Torredembarra, Fundació Onada, Fundació Pere Badia i l’Escola Antoni Roig. 193 voluntaris van participar en un projecte que combina sostenibilitat, economia circular i justícia social.