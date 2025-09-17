Seguretat
La Policia Local de Salou incorpora vuit agents nous i cobreix totes les vacants que tenia
El cos arriba als 80 efectius
La Policia Local de Salou ha incorporat vuit agents nous al cos i d'aquesta manera ha aconseguit cobrir totes les vacants que tenia. Es tracta de set homes i una dona que fan que el cos arribi als 80 efectius.
L'alcalde de la ciutat, Pere Granados, ha posat en valor l'esforç del consistori per reforçar els serveis essencials de seguretat i garantir la protecció de veïns i visitants: «És un orgull tenir una plantilla completa, amb tots els efectius necessaris per oferir un servei òptim a la ciutadania», ha remarcat. Amb aquest reforç «estructural», el cos planificarà «millor els serveis i afrontarà amb més garanties els reptes de seguretat del municipi, tant durant la temporada turística com al llarg de tot l'any», ha destacat l'ajuntament.