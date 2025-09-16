Diari Més

Energia

Projecten una planta solar fotovoltaica amb 8.190 panells al polígon de Vila-seca

Una empresa del grup Belectric España sol·licita l'autorització per construir la instal·lació amb un cost de 2,6 MEUR

Imatge d'una instal·lació fotovoltaica.

ACN

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública el projecte d'una planta solar fotovoltaica amb 8.190 panells d'estructura fixa i 15 inversors en una parcel·la del polígon del terme municipal de Vila-seca

L'empresa Be Catalá FV, SLU, que pertany al grup Belectric Espanya SLU, ha sol·licitat l'autorització per la construcció de la central anomenada Vila-seca-45 amb una potència instal·lada de 5,28 MW i les seves línies soterrades d'interconnexió a 25 kV. El pressupost de la instal·lació és de 2.693.790,51 euros. 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts l'anunci. Concretament, els Serveis Territorials de Territori han sotmès a informació pública l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció, l'autorització del projecte d’actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte ambiental del projecte de l'empresa peticionaria Be Catalá FV, SLU, amb domicili social a Passeig Recoletos 5, 28004 Madrid (Madrid).

