Energia
Projecten una planta solar fotovoltaica amb 8.190 panells al polígon de Vila-seca
Una empresa del grup Belectric España sol·licita l'autorització per construir la instal·lació amb un cost de 2,6 MEUR
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública el projecte d'una planta solar fotovoltaica amb 8.190 panells d'estructura fixa i 15 inversors en una parcel·la del polígon del terme municipal de Vila-seca.
L'empresa Be Catalá FV, SLU, que pertany al grup Belectric Espanya SLU, ha sol·licitat l'autorització per la construcció de la central anomenada Vila-seca-45 amb una potència instal·lada de 5,28 MW i les seves línies soterrades d'interconnexió a 25 kV. El pressupost de la instal·lació és de 2.693.790,51 euros.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts l'anunci. Concretament, els Serveis Territorials de Territori han sotmès a informació pública l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció, l'autorització del projecte d’actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte ambiental del projecte de l'empresa peticionaria Be Catalá FV, SLU, amb domicili social a Passeig Recoletos 5, 28004 Madrid (Madrid).