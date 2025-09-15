Urbanisme
L’Ajuntament del Morell adquireix un immoble per a usos municipals
El consistori també ha iniciat les obres d’adequació d’un nou aparcament al carrer Vallgornera
Aquest mes de setembre l'Ajuntament del Morell ha iniciat les tasques d’adequació i asfaltatge d’un solar del carrer Vallgornera, propietat de l’Ajuntament. «Es destinarà a aparcament, ja que entenem que era molt necessari al nucli antic, i més preveient que aviat arrencaran les obres de remodelació del carrer Molí», avança l’alcalde i regidor d’Urbanisme, Eloi Calbet.
D’altra banda, a la mateixa zona, el consistori ha comprat l’immoble situat al carrer Catalunya número 2, «que acollirà una segona nau de serveis per a la brigada municipal i un edifici en què s’està estudiant quins serveis públics ubicar-hi en un futur», exposa el regidor de Via pública i brigada municipal, Josep Maria Español. El pati d’aquest immoble, a més, confrontarà amb el parc del costat de l’estació de trens. Aquesta infraestructura, l’estació de trens, és propietat d’ADIF, i que l’Ajuntament morellenc hi continua negociant per tal d’adquirir-la i poder-li donar un ús públic.
Paral·lelament, s’han previst més actuacions d’asfaltatge: es millorarà el vial del cementiri, que tindrà sentit únic en direcció a Vilallonga del Camp i un espai per a vianants, així com l’aparcament de la sala de vetlles. També s’asfaltaran el carrer Jujol i el carrer Gaudí, com a continuació del pla d’asfaltatge del municipi. En total, una inversió de 240.000 euros. En aquest sentit, i de cara al 2026, «l’Ajuntament ja pensa en un programa d’asfaltatge ambiciós, per un import superior al milió d’euros», continua l’alcalde.
Finalment, es preveu treure a concurs un nou contracte de millora de voreres per un import de 95.000 euros. Un cop finalitzades aquestes actuacions, d’asfaltatge i de millora de voreres, es durà a terme una revisió completa de la senyalització viària horitzontal.