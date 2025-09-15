Diari Més

Urbanisme

L’Ajuntament del Morell adquireix un immoble per a usos municipals

El consistori també ha iniciat les obres d’adequació d’un nou aparcament al carrer Vallgornera

Imatge de l’immoble situat al carrer Catalunya número 2.

Imatge de l’immoble situat al carrer Catalunya número 2.Cedida

Aquest mes de setembre l'Ajuntament del Morell ha iniciat les tasques d’adequació i asfaltatge d’un solar del carrer Vallgornera, propietat de l’Ajuntament. «Es destinarà a aparcament, ja que entenem que era molt necessari al nucli antic, i més preveient que aviat arrencaran les obres de remodelació del carrer Molí», avança l’alcalde i regidor d’Urbanisme, Eloi Calbet.

D’altra banda, a la mateixa zona, el consistori ha comprat l’immoble situat al carrer Catalunya número 2, «que acollirà una segona nau de serveis per a la brigada municipal i un edifici en què s’està estudiant quins serveis públics ubicar-hi en un futur», exposa el regidor de Via pública i brigada municipal, Josep Maria Español. El pati d’aquest immoble, a més, confrontarà amb el parc del costat de l’estació de trens. Aquesta infraestructura, l’estació de trens, és propietat d’ADIF, i que l’Ajuntament morellenc hi continua negociant per tal d’adquirir-la i poder-li donar un ús públic.

Màquines duent a terme les tasques d’adequació i asfaltatge d’un solar del carrer Vallgornera.

Màquines duent a terme les tasques d’adequació i asfaltatge d’un solar del carrer Vallgornera.Cedida

Paral·lelament, s’han previst més actuacions d’asfaltatge: es millorarà el vial del cementiri, que tindrà sentit únic en direcció a Vilallonga del Camp i un espai per a vianants, així com l’aparcament de la sala de vetlles. També s’asfaltaran el carrer Jujol i el carrer Gaudí, com a continuació del pla d’asfaltatge del municipi. En total, una inversió de 240.000 euros. En aquest sentit, i de cara al 2026, «l’Ajuntament ja pensa en un programa d’asfaltatge ambiciós, per un import superior al milió d’euros», continua l’alcalde.

Finalment, es preveu treure a concurs un nou contracte de millora de voreres per un import de 95.000 euros. Un cop finalitzades aquestes actuacions, d’asfaltatge i de millora de voreres, es durà a terme una revisió completa de la senyalització viària horitzontal.

