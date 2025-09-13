Cultura
Torredembarra reviu el capítol indià de la seva història sense oblidar-ne les llums i ombres
La música, els oficis i fins i tot un diari recuperat d'època marca l'ambient de la XIV Fira d'Indians
Els carrers del casc antic de Torredembarra viatgen al passat durant tot el cap de setmana a la XIV Fira d'Indians. Un episodi del qual no se'n recorden únicament les llums, sinó també les ombres.
En aquest sentit, s'han programat activitats per rememorar l'ambient de l'època i xerrades per indagar més en els personatges que la van protagonitzar.
Així, es recorden noms com Antoni Roig, Joan Güell o Pere Badia, però també d'altres dels 600 torrencs que no van triomfar a les Amèriques o que van exercir de negrers.
Paral·lelament, l'associació cultural la Sínia ha recuperat 'El Veraniego', un diari del qual només se'n van publicar tres edicions el 1892. La regidoria de Turisme preveu que la cita aplegui unes 10.000 persones al municipi.
El color blanc immaculat predomina entre la gent que passeja pel nucli antic de Torredembarra, un dels símbols que denota el viatge al passat indià de la població. Llargs vestits i barrets d'ala ampla complementen les vestimentes amb què els assistents busquen retrobar l'ambient d'un dels episodis més destacats per al municipi. Segons historiadors locals, més de 600 torrencs van viatjar a les Amèriques durant el segle XIX, si bé actualment se'n recorden principalment aquells que van triomfar-hi econòmicament. Ara bé, tampoc s'amaga el passat negrer associat al fenomen, com destaca el periodista Jordi Guasch. «El que s'ha intentat és recuperar la figura de tots ells i contextualitzar-ho tot plegat. No s'amaga el passat negrer, però s'ha d'entendre que la concepció del món era molt diferent al segle XVIII i XIX respecte ara. Vist amb els ulls d'avui, són coses incomprensibles a la nostra ètica», ha apuntat a l'ACN.
Així, el programa de la XIV Fira d'Indians no oblida el passat esclavista associat a aquest període històric a través de xerrades, exposicions i altres activitats en què es posa el focus a aquesta qüestió. «És una part de la història que no agrada tant, però s'ha d'explicar, cal fer-ho per saber la realitat del que va passar i treballar perquè mai més torni a passar», ha indicat la regidora de turisme, Jovita Baltasar.
Amb tot, el municipi també recorda els avenços i canvis que va impulsar el fenomen indià per al municipi, on el 30% de la població va formar part del moviment. En són exemple les degustacions de cafè i xocolata que s'han fet aquest dissabte o les cantades d'havaneres al Castell de Torredembarra. Fins aquest diumenge també es podrà veure en directe una mostra d'oficis de l'època, així com un recital de pianola centenària a càrrec de Pep Domènech. El programa es complementa amb visites guiades, cercaviles, tallers familiars i un mercat d'artesania que omple els carrers del centre.
Re-estrena del diari 'El Veraniego'
Per primer cop, enguany s'ha reeditat 'El Veraniego', un diari mensual indià que va publicar-se l'any 1892. El diari va néixer de la mà dels indians torrencs que vivien la major part de l'any a Barcelona i que en tornar a Torredembarra a l'estiu, volien seguir tenint un diari. La capçalera però, només va publicar tres únics números dels quals no se n'ha conservat cap exemplar. L'associació cultural La Sínia ha fet possible la recuperació del diari, del qual només se'n tenia constància per ressenyes d'altres publicacions comarcals.
Ara, de la mà del periodista i historiador local Jordi Guasch, s'ha reeditat amb entrevistes actuals i breus inspirats en els indians, tot mantenint l'estètica de l'època. La voluntat dels impulsors és publicar un número anual per mantenir l'essència del 'Veraniego' aprofitant la celebració de la fira.
Una de les altres novetats d'aquesta catorzena edició és el «racó cubà», un espai on es cuinaran plats cubans tant dissabte com diumenge a la tarda. També s'hi suma el recital de relats indians que es maridaran amb xocolata i vi a la plaça del Castell dissabte al vespre. L'organització confia aplegar unes 10.000 persones al llarg de tot el cap de setmana si les condicions meteorològiques ho permeten.