Projecten un parc fotovoltaic de 4.900 panells solars a Constantí

Aquest divendres s'ha obert el període d'al·legacions al projecte anomenat Parsosy Bajo Martin

Imatge aèria de la planta solar fotovoltaica Constantí-42, la més gran de Catalunya, situada a la carretera C-422, que connecta el Tarragonès amb la Selva del Camp.

Imatge aèria de la planta solar fotovoltaica Constantí-42, la més gran de Catalunya, situada a la carretera C-422, que connecta el Tarragonès amb la Selva del Camp.Solargest

ACN

Parsosy Bajo Martin S.L, que pertany al grup Inversiones Solares Sunergy S.L, i amb domicili social a Barcelona projecta un parc fotovoltaic a Constantí. Consta de 4.914 panells solars fotovoltaics d'estructura fixa i 19 inversors fent un total de 3,29 MWp i 2,85 MW i les seves línies soterrades d'interconnexió a 25 kV. 

Batejat amb el nom de Parsosy Bajo Martin, compta amb una inversió de 1.106.240 euros. Aquest divendres s'ha publicat la sol·licitud d'autorització administrativa al DOGC i s'ha obert el període d'al·legacions en el termini de quinze dies.

