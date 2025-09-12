Energia
Projecten un parc fotovoltaic de 4.900 panells solars a Constantí
Aquest divendres s'ha obert el període d'al·legacions al projecte anomenat Parsosy Bajo Martin
Parsosy Bajo Martin S.L, que pertany al grup Inversiones Solares Sunergy S.L, i amb domicili social a Barcelona projecta un parc fotovoltaic a Constantí. Consta de 4.914 panells solars fotovoltaics d'estructura fixa i 19 inversors fent un total de 3,29 MWp i 2,85 MW i les seves línies soterrades d'interconnexió a 25 kV.
Batejat amb el nom de Parsosy Bajo Martin, compta amb una inversió de 1.106.240 euros. Aquest divendres s'ha publicat la sol·licitud d'autorització administrativa al DOGC i s'ha obert el període d'al·legacions en el termini de quinze dies.