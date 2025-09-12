Successos
Detingut per un delicte de robatori amb violència i intimidació i un altre de tràfic de drogues a Torredembarra
L’home acumula una desena d’antecedents policials
Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat un home de 42 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació i un altre de tràfic de drogues a Torredembarra. Els fets van succeir pels volts de les 23.35 hores quan una patrulla va ser alertada d’una baralla al carrer Pere Badia d’aquest municipi del Tarragonès.
En arribar al lloc, els mossos van intervenir perquè un home estava agredint una dona. Seguidament van poder confirmar que la víctima havia acabat de comprar cinc embolcalls de cocaïna a l’agressor. El detingut, qui acumula una desena d’antecedents policials, va passar aquest dissabte a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.
Segons explica la policia, es va determinar que la dona va pagar-li 150 euros per poc més de tres d’aquesta substància. L’home, en adonar-se que duia 200 euros més en bitllets, va intentar sostraure’ls-hi de manera violenta. La víctima va poder recuperar aquesta quantitat però no l’import corresponent a la transacció feta prèviament entre ambdós ni tampoc la droga.
Per tot plegat, l’home va quedar detingut per robatori violent i contra la salut pública. D’altra banda, es va denunciar administrativament la dona de 40 anys, per infringir la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.