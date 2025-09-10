Diari Més

Vila-seca presenta 70 propostes en la nova temporada cultural tardor-hivern

La programació s’allargarà fins al febrer amb música, teatre, dansa, cinema, exposicions i cultura popular

Manuela Moya, regidora de Cultura, en l’acte de presentació de la nova programació al Celler.

Aj. de Vila-seca

La nova temporada de Cultura Vila-seca es va presentar ahir dimarts al matí al Celler, en un acte presidit per la regidora de Cultura, Manuela Moya. La proposta de tardor-hivern, que ja ha començat amb l’espectacle Thauma dins del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, inclou una setantena d’activitats repartides entre els tres grans equipaments culturals del municipi: el Celler, l’Auditori Josep Carreras i el Castell de Vila-seca.

La programació s’allargarà fins al febrer de 2026 i ofereix teatre, dansa, cinema, exposicions, concerts, cultura popular, màgia i espectacles familiars. En total, unes 70 cites adreçades a públics diversos, amb especial atenció a la música i a les arts escèniques. 

El Celler acull les habituals Vetllades de Música i Tines, que combinen concerts amb tastos de vi, i el cicle Tap de Suro, que fusiona art i enologia. A més, per primera vegada, Vila-seca forma part del Circuit Tardor en Dansa amb dues propostes destacades: Clinch, d’Àngel Duran Performing Arts, i Folk as Queer, de l’Esbord.

Entre els concerts més rellevants hi ha la gala benèfica de Luz Casal a l’Auditori Josep Carreras, a favor de la Fundació Josep Carreras, la presència de l’Orquestra Franz Schubert Filharmonia amb les suites de Txaikovski i actuacions de formacions consolidades com el Quartet Gerhard, l’Oreka Reed Quintet, el Trio Martín-Gandelman-Yablonsky o la Jove Orquestra Intercomarcal (JOIC). 

També hi actuen artistes de projecció com Andrea Grau i Tarta Relena. En l’apartat coral destaquen el concert solidari amb el Cor Contraveus i altres formacions, i el tradicional Concert de Sant Esteve amb la Coral Nova Unió i l’Orquestra Händel.

L’escena teatral inclou obres com El Tigre, de Ramon Madaula, i El principi d’Arquimedes, de Josep Maria Miró, a més d’Impossible, d’Erri de Luca, o el muntatge familiar Un conte de Nadal a càrrec de Se’ns va l’Olla. El públic infantil també disposa de sessions del cicle Cinexic i espectacles de titelles com Piccolo Circ de Fil o Sòmion. La ciutat dels oficis impossibles.

Les arts visuals també hi tenen pes, amb exposicions al Castell i al Celler com Lux Domus, de Josep Poblet Ventura, i De la ferralla al vol, de Nani Nolla, sobre el procés creatiu del Cavall Alat. S’hi afegeixen cites com el 500 aniversari de la unificació de Vila-seca, el 50è aniversari de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina, la Diada dels Xiquets, l’encesa de Nadal, el Cant de la Sibil·la i el Carnaval 2026.

La regidora de Cultura, Manuela Moya, va destacar la bona resposta del públic, amb 12.000 assistents a la darrera temporada del Celler i l’Auditori i 5.000 visites a l’exposició Modernisme al Castell. Les entrades es poden adquirir a la plana web entrades.vila-seca.cat.

