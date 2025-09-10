Esport solidari
«Sense investigació no hi ha cura»
La 10a edició de Sosciathlon es farà el 5 d'octubre a la Pineda i destinarà la recaptació a la investigació del sarcoma d'Ewing i a la malaltia de Von Hippel-Lindau
Sosciathlon és un esdeveniment esportiu 100% solidari. Això vol dir que la totalitat del que es recapta amb les inscripcions es destina a causes benèfiques. Aquesta idea pionera que va arrencar per iniciativa de tres amics de Vila-seca arriba enguany a la desena edició havent recaptat més de 170.000 euros gràcies a la mobilització de més de 12.000 participants.
Enguany, Sosciathlon se celebrarà el diumenge 5 d’octubre a la platja de la Pineda, a Vila-seca, amb dues novetats importants. La primera és el patrocini de Port de Tarragona, que se suma al projecte amb la voluntat de consolidar, encara més, aquest esdeveniment.
La segona novetat és que enguany tot el recaptat es destinarà a la investigació i suport als afectats de dues malalties minoritàries i tumorals. Concretament, en aquesta edició els fons aniran a la lluita contra el sarcoma d’Ewing i la malaltia de Von Hippel-Lindau.
Així ho va explicar aquest dimarts Marçal Ferré, president de l’Associació Solidària Sosciathlon, en la presentació de la jornada que es va fer a la seu institucional de Port Tarragona. Ferré va recordar la importància de seguir treballant per contribuir en la investigació d’aquest tipus de malalties: «Sense investigació no hi ha cura», va insistir.
Després de la seva intervenció, el president de Sosciathlon va cedir la paraula a familiars de persones afectades per les dues malalties. En les seves intervencions, Josep Martín i Guadalupe Nieto, pares d’Eric Martín, que té la malaltia del Sarcoma d’Ewing, i Cristina Arnaldo, membre de la junta de l’Aliança de famílies de Von Hippel-Lindau, van insistir en la necessitat de seguir investigant, tot posant de manifest les dificultats i la soledat amb què es troben els malalts i els seus familiars i de quina manera iniciatives com Sosciathlon contribueixen a avançar en la recerca de patologies que poden afectar qualsevol persona d’un dia per l’altre.
Sosciathlon inclou diverses disciplines esportives: caminar o córrer una 5K, nedar al mar 1,5 km, fer un recorregut amb bicicleta de 12,5 km o fer una sessió de zumba. A més, també s’oferiran classes de ioga i de ‘You Can Fit’. Els petits de la casa poden participar a la Cursa Kids, tant en modalitat a peu com nedant.
Les inscripcions tenen un preu d’entre 8 i 17 euros i ja es poden formalitzar a través de la web de Sosciathlon. També hi ha l’opció de realitzar una donació online mitjançant el Dorsal 0 i el mateix diumenge 5 d’octubre a la platja de la Pineda també es podran fer donacions.