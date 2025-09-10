Urbanisme
Altafulla projecta la remodelació de la plaça dels Vents
Les obres començaran el 22 de setembre
L’Ajuntament d’Altafulla projecta la remodelació integral de la plaça dels Vents. Aquest dimarts, l’empresa constructora, el veïnat, els comerciants, l’equip de govern i els tècnics municipals han mantingut una reunió en què s’ha acordat que les obres de remodelació de la plaça dels Vents començaran el pròxim dilluns 22 de setembre.
El projecte ha estat adjudicat a Romà Infraestructures i Serveis SAU, amb un pressupost d’execució de 695.079,69 euros (sense IVA), una rebaixa de 36.924,36 euros respecte al pressupost de licitació, i un termini previst de set mesos.
La intervenció preveu la creació d’una plataforma única amb llambordes per donar més protagonisme als vianants i afavorir un ús polivalent de l’espai. Es mantindran la rosa dels vents i l’àncora, elements emblemàtics del barri marítim. L’arbrat es preservarà, substituint només aquells exemplars que es troben malalts.
La coalcaldessa i regidora de Via Pública, Alba Muntadas, ha destacat durant la reunió que: «La remodelació de la plaça dels Vents és un pas endavant per modernitzar un dels espais centrals del nostre municipi i dotar-lo d’una imatge més amable i accessible. Volem que sigui un punt de trobada i de convivència per a tothom, amb prioritat per a les persones i amb una millor integració urbanística».
Des del consistori expliquen que, amb aquesta reforma, es vol aconseguir una millora integral de la plaça dels Vents, reforçant-ne l’accessibilitat, la funcionalitat, la integració amb l’entorn urbà i el drenatge de les aigües pluvials, i consolidant l’espai com a punt neuràlgic de Baix a Mar.