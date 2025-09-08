Societat
Finalitzen les obres a Sant Vicenç de Calders per a la seva integració al Corredor Mediterrani
Es tracta de l’actuació més gran executada fins la data a Catalunya per al desenvolupament del Corredor Mediterrani
Adif ha finalitzat les obres d’adaptació del nus ferroviari de Sant Vicenç de Calders per a la seva integració en el Corredor Mediterrani, després de culminar les operacions de l’última fase d’aquesta actuació, iniciada l’octubre de l’any passat i que ha representat una inversió aproximada de 15 milions d’euros.
En aquesta última fase, que s’ha posat en servei avui dilluns, 8 de setembre, s’ha dut a terme la renovació de la línia aèria de contacte en 3 vies, dos de les quals donen servei a dues de les andanes de l’estació. En una d’aquestes vies, s’ha renovat parcialment el carril i s’ha instal·lat un aparell de via per connectar l’ample mixt -o via amb tercer carril- per a la seva continuïtat amb la resta del traçat del Corredor Mediterrani a través de la línia de Vilafranca del Penedès.
L’operació de Sant Vicenç de Calders és la més complexa tècnicament executada fins ara en una infraestructura en servei per avançar en el desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya, ja que es tracta d’un dels principals nusos ferroviaris de la xarxa d’ample convencional catalana.
Per aquest nus ferroviari conflueixen 4 línies ferroviàries, dues de procedents del nord des de Vilanova i la Geltrú per la costa i des de Vilafranca del Penedès per l’interior, i dos des del sud, una des de Tarragona pel litoral costaner i l’altra des de Valls per l’interior.
De mitjana setmanal, circulen per aquest nus ferroviari uns 1.580 trens, 790 d’ells dels serveis de Rodalies, 530 de Media Distància i 260 de mercaderies. Té un total de 17 vies, de les quals 10 són operatives per a la circulació de serveis comercials de viatgers i de mercaderies. En 2 d’aquestes 10 de vies, s’instal·la el tercer carril per adaptar la instal·lació a l’ample estàndard europeu, garantint així la connexió d’aquest nus ferroviari amb el Corredor Mediterrani.
A més d’integrar-se a aquesta infraestructura estratègica, la dotació de nous elements de via i instal·lacions permet augmentar els paràmetres de seguretat, fiabilitat, eficàcia, funcionalitat o eficiència del funcionament operatiu de l’estació amb l’objectiu d’augmentar la qualitat en la prestació de l’explotació ferroviària.
Adif ha realitzat un gran esforç de planificació i d’execució tenint en compte que gran part dels treballs, de gran complexitat tècnica, s’han realitzat sobre una infraestructura en servei. Per això, s’han programat interrupcions extraordinàries del trànsit en períodes concrets, amb l’objectiu de reduir en la mesura possible l’impacte sobre la mobilitat dels viatgers.
També s’han desplegat plans de contingència establint mesures per detectar l’origen de les incidències causades directament per les obres o pel funcionament de noves instal·lacions i reduint el temps de resolució d’aquestes afectacions sobre la circulació de trens, atenent l’impacte i la repercussió que les esmentades afectacions hagin pogut tenir sobre l’explotació ferroviària en un enclavament tan important.
Per dur a terme la renovació i adaptació de la infraestructura per allotjar l’ample estàndard han estat necessaris més de 17 km de carril, 10.500 travesses, més de 5.000 tones de balast, 23 aparells de via, entre ells 15 d’ample mixt necessaris per realitzar moviments en ambdós amples, 2 canviadors de fil i 1 travessia d’unió doble i 5 d’ample ibèric.
Per adequar la línia aèria de contacte ha estat necessària la instal·lació de més de 70 pals i 10 pòrtics i semipòrtics i l’ús de més de 6 km de fil conductor. Les actuacions de Control, Comandament i Senyalització (CMS) realitzades han permès dotar l’estació d’un nou enclavament d’última generació.
La incorporació de les desviacions mixtes ha suposat la instal·lació de 80 nous accionaments (motors) per al seu control, així com la renovació de senyals i la instal·lació d’un nou sistema de detecció de tren mitjançant comptadors d’eixos, capaces de distingir l’ample del material rodador que circula sobre les vies, fonamental per a l’operació de l’ample mixt.
Durant les diferents fases de les actuacions, més de 200 persones de diferents perfils tècnics especialitzats han participat activament en les obres.