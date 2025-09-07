Societat
Salou es transporta a 1229 per recrear la sortida del rei Jaume I
Una quarentena de templers de Monzó han participat en la desfilada
Salou ha rememorat, un any més, la fita històrica que va posicionar el municipi a l’epicentre del Mediterrani l’any 1229, la sortida del rei Jaume I a la conquesta de Mallorca.
Els personatges del seguici del rei han sortit des de la plaça del Teatre Auditori de Salou (TAS), recorrent diversos carrers de Salou fins a la Torre Vella. En aquest espai s’ha viscut un dels moments més espectaculars de la desfilada, la sortida del rei Jaume I des de la Torre Vella, espai cultural recentment restaurat.
El seguici al complet ha desfilat pels carrers principals del Nucli Antic fins a arribar a la plaça de les Comunitats Autónomes.
Novament, s’ha apostat per una recreació carregada amb rigor històric, representant fidelment a tots els personatges que van formar part d’aquella gesta. Exemple d’això és la joventut del rei Jaume I, que es va llançar a la conquesta amb només vint anys.
En aquesta edició s'han incorporat les vestimentes noves de Sancha, priora de Sixena i quatre templers.
Els templers de Monzó
Un altre fet destacat d’aquesta festa ha estat la participació d'una quarantena de templers de l'associació Sonus Venti de Monzó, acompanyats per la regidora de Cultura del municipi, Marta Montaner. Monzó ha sigut convidat en el marc de l’agermanament que s’està consolidant amb el municipi de Salou.
Els dos municipis comparteixen llaços històrics, culturals i socials al voltant de rei Jaume I, ja que el monarca va ser educat per l'Orde del Temple a Monzó.
Espectacle final
Després de la desfilada, la plaça de les Comunitats Autònomes ha sigut l’escenari de l’espectacle final ‘El Gran Viatge’.
Dirigit per la companyia La Fam amb la col·laboració amb les companyies Arpispas i Traüt, l’obra ha estat creada exclusivament per celebrar el 30 aniversari de la Festa del Rei Jaume I a Salou.
Participació ciutadana
El seguici del Rei Jaume I també és una mostra de la implicació de la ciutadania al municipi. La participació dels veïns i veïnes fent de poble, guerrers, nobles i senyores és un clar exemple del sentiment de pertinença que existeix a Salou.
Cal destacar que els vestits de la recreació han estat confeccionats pel Grup de Dones sota la supervisió de la historiadora de l’art Esther Lozano. Gràcies a la seva col·laboració, s’ha aconseguit una recreació dels personatges fidel a la història.