Cultura
Torredembarra viu un dia gran de Santa Rosalia amb devoció, castells i focs d’artifici
El municipi va comptar amb una participació molt nombrosa als carrers i places
Torredembarra va viure aquest dijous, 4 de setembre, el dia gran de la Festa Major de Santa Rosalia, amb una participació molt nombrosa als carrers i places del municipi. Les matinades amb els Grallers de la Torre, Els Vernets, Bufalodre, els Quatre Garrofers i Tresmall van donar el tret de sortida a la jornada, que va continuar amb l’anada a ofici de la corporació municipal fins a l’església de Sant Pere Apòstol.
Allà es va celebrar l’eucaristia solemne i la veneració de la relíquia de la patrona, amb la Missa brevis a Santa Rosalia d’Albert Solé Galí interpretada per la Coral Santa Rosalia i els grallers. L’Àliga va oferir el seu ball solemne i els Nois de la Torre van alçar un pilar d’ofrena. La festa va continuar amb la Passada de Lluïment del Seguici Popular, castells i el Ball de Diables, i va cloure amb la Carretillada, el Bona nit a les Bèsties i un lluït castell de focs, de la Pirotècnia Igual, a la platja de la Paella.