Urbanisme
Finalitzen les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Tarragona de Constantí
L’actuació ha consistit en la renovació de la canonada d'aigua potable de polietilè, que ocasionava molèsties als veïns
La setmana passada finalitzaven les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Tarragona, a Constantí. Aquesta instal·lació havia patit diverses avaries al llarg del temps i l’objecte de l’actuació ha consistit en la renovació de la canonada d'aigua potable de polietilè, que ocasionava diverses molèsties als veïns, tant les produïdes per les interrupcions del subministrament d'aigua com per les reposicions de la calçada.
Els treballs han permès substituir aquesta canonada de polietilè per una xarxa de canonada de fosa de diàmetre de 100 mm. El pressupost d'aquesta obra ha estat de 73.975,38 euros i s’ha executat en el termini d’un mes i mig.