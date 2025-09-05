Successos
Detenen a Torredembarra un home amb cinc ordres de detenció i ingrés a presó
L’home va intentar autolesionar-se dins el vehicle policial, fet que va comportar el seu trasllat al CAP
La Policia Local de Torredembarra va detenir, la matinada del 3 de setembre, un home amb 5 ordres de detenció i ingrés a presó. Els fets van tenir lloc al voltant de les dues de la matinada, quan una patrulla de la Policia Local, que es trobava realitzant tasques de vigilància, va observar una llum provinent de l’aparcament de sorra de la platja dels Muntanyans i en apropar-se van comprovar que es tractava d’un home.
Durant les comprovacions, es va constatar que sobre l’home hi havia 5 ordres de detenció i ingrés a presó, per diversos robatoris i furts, i es va procedir a la seva detenció. L’home va intentar autolesionar-se dins el vehicle policial, fet que va comportar el seu trasllat al CAP de Torredembarra. Posteriorment, un cop verificat que ja es trobava tranquil·litzat, el detingut va ser traslladat a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Torredembarra.