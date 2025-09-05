Judicial
7 anys de presó per l'home acusat de violar una dona a l'exterior d'una discoteca de Salou el 2024
Una magistrada del tribunal emet un vot particular perquè considera que existeix un "dubte raonable" sobre l'agressió
L'Audiència de Tarragona ha condemnat l'home acusat de violar una dona a l'exterior d'una discoteca de Salou el gener de 2024 a set anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb accés per via bucal i anal amb violència.
El president de la secció quarta i una de les dues magistrades consideren que la declaració de la víctima és "constant, congruent i persistent" i que aquesta concorda amb les imatges de les càmeres de seguretat. També argumenten que el relat de l'investigat és "inversemblant".
En canvi, una altra de les jutgesses afirma que "existeix un dubte raonable en com es van produir els fets que es jutgen" i sosté que té dubtes sobre si les relacions van ser consentides o no. Per això, ha emès un vot particular a la sentència.