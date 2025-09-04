Successos
Tres persones resulten ferides en un accident frontal a Roda de Berà
L’accident s’ha produït poc després de les 6:30 hores i un dels ferits es troba en estat greu
Tres persones han resultat ferides aquest dijous de matinada després d’un xoc frontal entre dos vehicles a la carretera TV-2041, al seu pas per Roda de Berà. L’accident s’ha produït poc després de les 6:30 hores i un dels ferits es troba en estat greu.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a les víctimes al lloc del sinistre, traslladant a dues d’elles amb lesions de menor consideració a l’Hospital de Santa Tecla, mentre que la persona més afectada ha estat evacuada a l’Hospital Joan XXIII.
Per la seva part, els Bombers de la Generalitat, que s’han desplaçat al lloc amb quatre dotacions, han hagut d’intervenir per alliberar un dels conductors, que havia quedat atrapat a l’interior del seu vehicle. Fins a l’accident també s’han dirigit quatre unitats del SEM.
Com a conseqüència de l’impacte, la via ha quedat completament tallada en ambdós sentits durant diverses hores, i ha generat retencions a la zona. El trànsit ja s’ha reprès una vegada han finalitzat les tasques de rescat, neteja i retirada dels vehicles implicats.