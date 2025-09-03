Aigua
Les obres del nou dipòsit del Consorci d'Aigües de Tarragona a Vila-seca entren a la recta final
A inicis de setembre es realitzarà la connexió de la nova infraestructura amb la canonada principal del CAT
Aquest dimecres ha tingut lloc la visita institucional a les obres de construcció del nou dipòsit regulador del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) a Vila-seca. L’ens encara la fase final d’aquest projecte amb la previsió que la infraestructura entri en servei a les acaballes del 2025.
Actualment, el CAT compta amb un total de 45 dipòsits propis distribuïts pels diferents punts de la seva xarxa de distribució, que comprèn 70 municipis i 27 indústries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Aquests dipòsits no només permeten impulsar una millor gestió i regulació dels cabals d’aigua, sinó que suposen una peça fonamental en matèria de seguretat, atès que aporten una major capacitat de resposta en el subministrament en cas d’interrupció del servei per incidència o per treballs de manteniment.
És per això que, per al director gerent del CAT, Josep-Xavier Pujol, «aquesta és una infraestructura clau que dotarà de més garanties de subministrament al subsistema Baix Camp – Tarragonès, amb municipis com Vila-seca, Salou, Cambrils i al sector petroquímic sud, i per extensió, la resta de municipis propers de l’àrea metropolitana en cas de necessitat, com es va fer palès, per exemple, durant l’apagada energètica del passat mes d’abril».
De fet, com ha apuntat el director gerent de l’ens, «el nou dipòsit millorarà l’eficiència i la seguretat en el subministrament d’aigua a aquesta zona, que es consolidarà com una gran àrea de serveis tècnics hidràulics atesa les seves possibilitats de futur amb la construcció de dos nous dipòsits reguladors, un del Consorci i un del propi Ajuntament de Vila-seca».
Durant la visita a les obres de construcció del nou equipament, l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha celebrat que el Consorci inverteixi els recursos necessaris en reforçar la seguretat en aquest sector de la xarxa d’abastament en alta i ha apuntat la possibilitat que aquest punt de gestió d’aigua potable també serveixi, en un futur pròxim, per a impulsar millores en la distribució d’aigua potable en baixa al municipi de Vila-seca.
D’altra banda, l’alcalde Segura ha posat també en valor el model de projecte constructiu, totalment integrat a l’espai on està ubicat. De fet, un cop finalitzades les obres existirà un nul impacte paisatgístic gràcies a les mesures incorporades al voltant del dipòsit com ara espais d’enjardinament, arbrat i talussos de pedra seca.
D’aquesta manera, les obres de construcció del nou dipòsit entren en la seva recta final. Amb l’estructura principal del dipòsit d’emmagatzematge ja finalitzada, la següent fita destacada del procés constructiu s’executarà el pròxim dimarts, 9 de setembre, quan es realitzarà la connexió entre el dipòsit i la canonada principal del CAT.
Una complexa maniobra que s’allargarà durant unes 23 hores i que obligarà, en aquesta franja, a interrompre el flux d’aigua per la conducció principal. No obstant això, no es preveu que aquesta interrupció temporal repercuteixi en el servei a la ciutadania i la indústria del territori.
Les obres de construcció del nou dipòsit de Vila-seca es van adjudicar el desembre de 2023 per un import de 8,4 milions d’euros, IVA exclòs. Quan entri en servei, la infraestructura disposarà d’una capacitat d’emmagatzematge de 25.000 m³ d’aigua potabilitzada, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques.