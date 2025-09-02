Mobilitat
En marxa el nou servei de bus de Vila-seca que connecta barris amb punts clau de la ciutat
Amb aquesta millora es passa d’un a dos autobusos i de quatre a set línies
BusPlana i l’Ajuntament de Vila-seca van posar ahir en marxa l’ampliació i renovació del servei urbà de transport, el conegut Bus Blau, que opera BusPlana des de juliol de 2020.
Amb aquesta millora es passa d’un a dos autobusos i de quatre a set línies, amb noves parades i recorreguts que donen millor cobertura a tots els barris i punts clau del municipi, com el Centre de Salut, l’Estació de tren, el polígon l’Alba, el Conservatori Municipal de Música, els instituts i el Centre Comercial.
El servei disposa de dos vehicles: un bus de gas natural comprimit que farà recorreguts circumval·latoris i arribarà al barri de la Plana (línies L2, L22, L3, L33 i L4), i un bus articulat que connectarà Vila-seca amb la Pineda (línies L1 i L11) i que es preveu que l’any vinent sigui 100% elèctric. També s’incrementen les freqüències, amb intervals de pas cada 30 minuts a l’estiu i 45 minuts a l’hivern, per facilitar desplaçaments ràpids i eficients.
L’ampliació respon a l’augment constant de passatgers des de 2021, quan se’n van registrar 43.000, fins a superar els 200.000 anuals en l’actualitat. El servei continua sent gratuït amb la targeta VilaCard, i reforça el compromís municipal amb un transport públic modern, sostenible i al servei dels veïns.