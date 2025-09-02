Municipal
El dron de la Policia Local de Torredembarra detecta quatre piscines que podrien ser focus de mosquits
Es van identificar quatre piscines en finques privades que semblen no tenir cap mena de control ni manteniment
La Policia Local de Torredembarra ha fet recentment un vol de control amb el dron de la Unitat de Vigilància Aèria a la zona de la Marítima Nord, amb l’objectiu de detectar possibles punts de proliferació de larves de mosquits. Durant la inspecció, es van identificar quatre piscines en finques privades que semblen no tenir cap mena de control ni manteniment i que, per tant, podrien esdevenir focus actius de cria d’aquests insectes.
L’Ajuntament ja està treballant en la localització de les persones propietàries per tal que adoptin les mesures necessàries de manteniment i desinfecció que evitin la presència de larves. Aquesta actuació s’emmarca en les tasques de prevenció que es duen a terme al municipi per reduir la proliferació de mosquits, que inclouen tractaments periòdics i accions especials en punts sensibles del terme municipal.
La regidora de Salubritat, Angie Muñoz, ha destacat la importància d’aquestes actuacions de vigilància i ha agraït la col·laboració ciutadana a l’hora de comunicar incidències relacionades amb possibles focus de mosquits. En aquest sentit, ha recordat que qualsevol veí o veïna pot informar a través de l’app Viu La Torre de la presència de punts amb risc de proliferació de plagues.