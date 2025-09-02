Successos
Enxampats tres homes amb prop de 80 antecedents robant en una autocaravana de Torredembarra
Els fets van succeir ahir a la matinada a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat del municipi
Els Mossos d'Esquadra de Torredembarra van detenir ahir tres homes de 23, 24 i 25 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de vehicle.
Els fets van succeir ahir a la matinada a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat de Torredembarra. Els mossos van rebre avís d’un ciutadà que havia vist tres individus mirant diversos cotxes estacionats en un descampat.
Una patrulla dels mossos que feia tasques de prevenció de paisà i amb vehicle no logotipat va anar a fer comprovacions. En arribar, els agents van veure tres homes: un en actitud vigilant mentre un altre aguantava la finestra d’una autocaravana per on un tercer hi accedia.
Els agents es van identificar com a policies i, amb el suport d’una patrulla uniformada, van detenir els tres homes per una temptativa de robatori. Havien forçat la finestra del vehicle però l’acció policial va evitar que consumessin el robatori.
Entre els tres detinguts acumulen prop de 80 antecedents policials, la majoria per delictes contra el patrimoni. Els detinguts han passat avui al matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.