Cultura
Constantí celebrarà dissabte la IV Mostra de Música Local amb vuit formacions
El cartell combina grups que repeteixen i noves formacions com Broncos i Dats pel Blues
Constantí es prepara per viure aquest dissabte, 6 de setembre, la quarta edició de la Mostra de Música Local, una cita cultural que enguany reunirà fins a vuit formacions i que estarà dedicada a la memòria del músic constantinenc Joan Josep Marçal, desaparegut aquest 2025. L’esdeveniment tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles i tornarà a convertir-se en un punt de trobada per a músics, veïns i aficionats a la música en directe.
La presentació oficial es va celebrar ahir a la plaça Alcalde Macià Martorell, amb la participació de l’alcalde Óscar Sánchez, la regidora de Cultura, Dolors Fortuny, i representants d’algunes de les bandes participants. L’alcalde va subratllar l’èxit d’una iniciativa que arriba a la seva quarta edició i que té com a objectiu «promoure i projectar els grups de l’escena musical local». També va remarcar que el consistori vol continuar donant el màxim suport a la cultura i a la música del municipi.
El cartell d’aquesta edició inclou propostes consolidades i novetats. Entre les formacions més fidels hi ha Sin Fianza, presents en totes les edicions, amb el seu rock de barri i lletres sobre la vida quotidiana. També hi seran els Truenos, el mític grup dels anys 70 que es va retrobar amb motiu de la primera mostra i que reviurà èxits dels anys 60, 70 i 80 en l’estil de la clàssica i coneguda «música de guateque».
Dianne 35 repetirà després de reunir-se l’any 2023, més de dues dècades després, i de publicar el disc Carrer Barcelona, enregistrat a l’estudi Amanita de Constantí. La banda ja ha anunciat que prepara nou treball per a l’any vinent. També tornarà mil historias, que el 2024 va reprendre la seva trajectòria amb noves cançons després de vint anys d’aturada, i The Rain, amb la seva combinació de soul, rock, funk i swing.
Pel que fa a les novetats, destaquen Dats pel Blues, amb una aposta clàssica pel gènere, i Broncos, una banda formada per músics veterans que reivindica l’essència del rock’n’roll més pur. El programa es completa amb Paco Valero, amb una carrera de mig segle en el món de la música, que presentarà en format duet un repertori de rumba melòdica, amb temes propis i versions adaptades.