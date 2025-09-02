Diari Més

Obres

Altafulla renova les tapes del dipòsit del Puntet per millorar el drenatge

La reforma permet reduir acumulacions d’aigua de pluja

Operari de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla durant la intervenció.

Operari de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla durant la intervenció.Cedida

L’Ajuntament d’Altafulla va dur a terme ahir les obres de substitució de les tapes del dipòsit de recollida d’aigües pluvials del pas soterrani del Puntet, entre els carrers Via Augusta, Jaume I i Via Hercúlia, a Baix a Mar. L’actuació va incloure la instal·lació de noves cobertes que milloren el drenatge cap al canal de la Rasa, i els treballs es van completar al llarg de la jornada. 

La intervenció va donar continuïtat a les millores ja executades en aquest punt, com la renovació de les reixes d’entrada d’aigua per evitar embussos amb vegetació i sediments. Segons va explicar Alba Muntadas, coalcaldessa i regidora de Via Pública, fins ara quan el dipòsit s’emplenava calia que un operari aixequés manualment les tapes perquè pogués començar a engolir aigua. 

Amb les noves cobertes, filtrants, el dipòsit treballa des del primer moment, accelera l’absorció i redueix les inundacions en aquest tram crític de la xarxa viària. L’objectiu, va remarcar, és ajudar el camí natural de l’aigua perquè desemboqui amb més facilitat cap al mar i millorar la seguretat dels veïns i veïnes. 

Les tapes anteriors, instal·lades fa més d’una dècada, estaven desfasades i requerien actuacions manuals en episodis de pluja intensa. Amb la renovació es modernitza la infraestructura i es fa un pas endavant en la gestió de l’aigua de pluja.

