Obres
Altafulla renova les tapes del dipòsit del Puntet per millorar el drenatge
La reforma permet reduir acumulacions d’aigua de pluja
L’Ajuntament d’Altafulla va dur a terme ahir les obres de substitució de les tapes del dipòsit de recollida d’aigües pluvials del pas soterrani del Puntet, entre els carrers Via Augusta, Jaume I i Via Hercúlia, a Baix a Mar. L’actuació va incloure la instal·lació de noves cobertes que milloren el drenatge cap al canal de la Rasa, i els treballs es van completar al llarg de la jornada.
La intervenció va donar continuïtat a les millores ja executades en aquest punt, com la renovació de les reixes d’entrada d’aigua per evitar embussos amb vegetació i sediments. Segons va explicar Alba Muntadas, coalcaldessa i regidora de Via Pública, fins ara quan el dipòsit s’emplenava calia que un operari aixequés manualment les tapes perquè pogués començar a engolir aigua.
Amb les noves cobertes, filtrants, el dipòsit treballa des del primer moment, accelera l’absorció i redueix les inundacions en aquest tram crític de la xarxa viària. L’objectiu, va remarcar, és ajudar el camí natural de l’aigua perquè desemboqui amb més facilitat cap al mar i millorar la seguretat dels veïns i veïnes.
Les tapes anteriors, instal·lades fa més d’una dècada, estaven desfasades i requerien actuacions manuals en episodis de pluja intensa. Amb la renovació es modernitza la infraestructura i es fa un pas endavant en la gestió de l’aigua de pluja.