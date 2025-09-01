Festes de Santa Rosalia
La sorra i el 4d8 dels Nois, estrelles dels Malcasats
El carrer de Joan Güell de Torredembarra es va omplir per celebrar el 5è aniversari del Ball
El Ball de Malcasats de Torredembarra s’ha convertit en un imperdible de les Festes de Santa Rosalia. Ahir, el carrer de Joan Güell es va omplir de gom a gom per presenciar l’espectacle especial del cinquè aniversari d’aquesta entitat festiva. Entre dissabte i diumenge, van oferir al públic cinc actuacions totalment gratuïtes a diferents espais de la ciutat, en què van fer la seva característica crítica paròdica de l’actualitat del municipi, del país i d’arreu del món.
La gran estrella del passi de tarda d’ahir diumenge van ser, sens dubte, els Nois de la Torre. I es va deixar clar des del principi de l’espectacle, quan un dels personatges del Ball va anunciar a tots els veïns presents que «a Torre, ja sou poble de vuit!». La colla castellera del municipi —que tot just enguany celebren els seus 50 anys— van aconseguir descarregar per primer cop en la seva història el carro gros, el 4 de 8, en la diada de Santa Rosalia que es va celebrar al migdia.
L’actualitat anual del municipi, com no podia ser d’altra manera, també va ser protagonista. Es va repassar les grans notícies polítiques de l’any a Torredembarra, des del traspàs de sorra de la platja cap a Altafulla i els diners que es destinaran a l’escultura Alfa i Omega, fins a la instal·lació dels nous parquímetres de zona blava.
L’estructura que ha seguit el Ball enguany ha estat la que ja havien ofert anys anteriors: Tres parelles diferents —amb la presència d’indians, pescadors, entre d’altres—, a més de l’alcalde, el sacerdot i el policia. L’espectacle, però, va oferir moments especials dignes de la importància d’aquest cinquè aniversari. Els personatges van versionar diverses cançons fent burla de figures com l’alcalde del municipi, Vale Pino, o del Papa Lleó XIV.
També van comptar amb la presència destacada del cap de la Policia Local de Torredembarra, Miquel Àngel Marchal, que va tenir un bon moment de protagonisme en animar-se a recitar uns versots. La festa es va tancar amb el millor final possible: l’alcalde va repartir petites bosses de sorra pels assistents i, com ja és tradició, tots els personatges van dir a l’uníson: «Cada 4 de setembre, celebrem tots el gran dia: només els torrencs diem visca Santa Rosalia!»
Un acte consolidat
El Ball de Malcasats de Torredembarra va sorgir l’any 2020, en plena pandèmia. El president de l’entitat, Gerard Recasens, va explicar satisfet que «Som una entitat molt jove, amb cinc anys de vida, i a cada edició hem rebut molta estima per part del públic. Enguany, però, estem sobrepassats. Dissabte vam omplir els tres ‘bolos’, tant els dos que vam fer a la plaça de l’Escorxador com el de Baix a Mar». Recasens té clar què és el que funciona: «La clau de l’èxit és el caràcter popular que té l’espectacle. Anem més enllà de la política i ens acostem al públic parlant del tancament de botigues del municipi o de xafarderies».