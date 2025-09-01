Cultura i oci
La Pobla de Montornès, a punt per la celebració de Santa Maria
Els actes tradicionals i de l’11 de setembre es completen amb el primer festival de la cervesa Maltafest
La Pobla de Montornès entra en la seva setmana festiva per excel·lència amb la celebració de Santa Maria, que cada municipi celebra a partir de la seva pròpia tradició i història, ja sigui coincidint amb l’Assumpció, amb el Dolç Nom de Maria del 12 de setembre o, com és el cas, amb la festa de les Mare de Déu Trobades del 8 de setembre.
Els actes festius de la Pobla de Montornès començaran aquest dijous, dia 4, amb la presentació de l’exposició ‘Tota pedra fa paret’, sobre la tradició catalana de les construccions amb pedra seca. Més enllà d’aquesta mostra, que es podrà visitar fins al 14 de setembre, el divendres es viurà l’arrencada oficial del programa, amb la lectura del pregó a càrrec del grup de dones Fil i Boixet, a més d’un sopar de germanor i del primer ball de les festes, en aquest cas amenitzat per la popular orquestra Gira-sol.
Aquest primer cap de setmana serà intens, amb sardanes amb la cobla Maricel, castells amb els Nois de la Torre i els Castellers d’Altafulla, a més del correfoc i l’espectacle musical i visual del ‘tour’ de la Xatarra. Diumenge es dedicarà a les activitats infantils, mentre que el dilluns es viurà el dia central del programa, amb les matinades, l’anada a l’ofici amb el seguici festiu, la missa solemne en honor a Santa Maria i un ball amb l’orquestra Loren.
Concursos, concerts de rumba i les activitats al prèvies a l’11 de setembre serviran per completar les festes. La Diada Nacional se celebrarà amb una crono-pedalada, la lectura del manifest institucional, un concert vermut, inflables infatils i havaneres. Més enllà de la festa major, els actes culminaran enguany els dies 12, 13 i 14 amb el primer festival de la cervesa Maltafest.
Tot i no organitzar-se directament des del consistori, el festival oferirà activitats al voltant el castell del municipi de forma gratuïta cada tarda/vespre entre el divendres i el diumenge amb DJs, concerts, parades artesanes, food-trucks i, per descomptat, cervesa de tota mena.