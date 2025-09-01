Successos
Desarticulada una organització criminal dedicada a explotar migrants en restaurants de Torredembarra
En aquesta segona fase s’ha detingut 10 persones més i, en aquesta operació, ja van 22 persones arrestades
Agents de la Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han detingut a les províncies de Tarragona i Madrid, durant el mes de juliol d’aquest any, a 10 persones com a presumptes integrants d’una organització criminal dedicada al tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral, principalment en restaurants de la localitat de Torredembarra.
Es tracta de la segona fase d’una complexa operació policial iniciada l’any 2023, derivada de la qual el mes d’abril de 2024 ja es van realitzar detencions i diverses entrades i registres, procedint en l’esmentat moment a la detenció dels principals responsables de l’organització criminal.
Aquesta organització criminal es dedicava a la captació de persones estrangeres potencialment vulnerables, per traslladar-les a Espanya i, una vegada desplaçats a territori nacional, explotar-les en diversos restaurants que posseïen principalment a la localitat de Torredembarra.
El mes d’abril de 2024, després d’efectuar la primera fase d’explotació, es va aconseguir localitzar i alliberar 25 possibles víctimes, a les quals es va oferir assistència per part de les entitats especialitzades en la matèria. En els mesos posteriors els investigadors han estat realitzant l’anàlisi de tots els efectes intervinguts, tals com documentació, terminals telefònics i dispositius informàtics, aconseguint localitzar noves víctimes.
En total, s’han detectat un total de 57 potencials víctimes, les quals han presentat denúncia davant dels investigadors. Fruit de l’anàlisi dels efectes intervinguts, així com de les declaracions deixades per les víctimes, s’han localitzat indicis sobre la possible implicació d’unes altres 10 persones.
Per tals motius, durant els dies 21, 22 i 23 de juliol de 2025 es va procedir a l’explotació d’una segona fase de l’operació, practicant-se un total de 10 noves detencions: cinc a Tarragona, quatre a Torredembarra i una a Arganda del Rey (Madrid). Tots ells van ser posats a disposició de l’Autoritat Judicial competent, dels Jutjats d’Instrucció d’El Vendrell.