Cultura
Torredembarra viatjarà al passat amb una nova edició de la Fira d’Indians
El nucli antic del municipi recordarà els dies 13 i 14 de setembre els torrencs que van emigrar a Amèrica amb un ampli programa d’activitats que combinen divulgació històrica, oci i cultura popular
El nucli antic de Torredembarra es es tornarà a omplir d’història i tradició amb la celebració de la XIV Fira d’Indians, que tindrà lloc el cap de setmana del 13 i 14 de setembre. Aquesta cita cultural i turística recorda la vinculació de la vila amb els indians, torrencs i torrenques que van emigrar a Amèrica i que, en alguns casos, van retornar enriquits deixant una empremta perdurable en el patrimoni i la vida local.
La Fira proposa un ampli programa d’activitats que combinen la divulgació històrica amb l’oci i la cultura popular: visites guiades, conferències, tastos de vi, cafè i xocolata, actuacions musicals, cercaviles, tallers infantils i un mercat amb parades d’alimentació, artesania i oficis antics, entre d’altres.
L’acte inaugural tindrà lloc el dissabte 13 de setembre, a les 12 h, al Pati del Castell, i comptarà amb una degustació de cafè. L’esdeveniment l’organitza l’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Turisme. Compta amb la col·laboració de la Xarxa de Municipis Indians.
La regidora de Turisme de l’Ajuntament de Torredembarra, Jovita Baltasar, ha subratllat que «la Fira d’Indians és una bona oportunitat per difondre una part molt destacada de la nostra història, alhora que impulsem la dinamització cultural, social i econòmica del municipi. L’objectiu és que aquest esdeveniment continuï evolucionant i reforci el seu paper com a referent cultural i turístic de la Torre».
El dissabte, abans de l’acte d’inauguració oficial, a les 10 h., s’obrirà el mercat indià i la mostra d’oficis al carrer de Joan Güell. Tot plegat, amb l’animació musical a càrrec del pianolista Pep Domènech, que farà sonar una pianola centenària restaurada que ens transportarà a les melodies de finals del s.XIX i a principis del s. XX. Durant tot el matí, a més, hi haurà un espai de jocs tradicionals per a infants al carrer Ample.
A partir de les 11.30 h., per l’entorn de la fira, es durà a terme un recital de música cubana a càrrec del Cor Badaveus. Durant la tarda d’aquesta primera jornada, hi haurà diverses activitats com una cercavila itinerant a càrrec de Toniton per tot l’entorn de la fira —que començarà a les 18 h.—; una conferència-col·loqui sobre el llibre Cuba i els catalans - de botiguers a negrer a càrrec de l’autor Joan Santacana Mestre; una visita guiada al cementiri municipal o els relats indians maridats amb vi o xocolata, en què es farà un tast de tres vins i tres xocolates de la mà de la sommelier Laura Serrano, acompanyat del relat d’Anna Castellví.
En la jornada de diumenge, d’entre els actes destacats hi ha la plantada, ball i cercavila dels Gegants indians de Torredembarra —a les 12 h. a la plaça del Castell. També se celebrarà una xocolatada popular a la mateixa plaça del Castell —a les 18 h.— i la programació s’acabarà amb les Havaneres a càrrec d’Atotavela.