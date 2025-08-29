Municipal
Tancaran l’accés a l’esplanada de la platja dels Muntanyans de Torredembarra
Les sancions per aparcar han crescut durant aquest any
El nombre de sancionats per aparcar a l’esplanada pròxima a la platja dels Muntanyans de Torredembarra ha incrementat en els darrers mesos. Malgrat no especificar en dades concretes, així ho ha explicat aquest matí la cap de l’Àrea Regional de Tarragona del cos dels Agents Rurals, Alícia Bayán.
És una zona a tocar de la platja en què s’havia aparcat tradicionalment. En ser d’Interès Protegit, però, el Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) va instal·lar una senyalització fa uns mesos en què prohibia l’estacionament a la zona i alertava de sancions a qui aparqués o acampés a la zona.
«La idea és recuperar aquell espai perquè hi tenim molt a guanyar. El MITECO tancarà l’accés a la zona i es farà càrrec d’aquell espai, es recuperaran les dunes que hi havia anteriorment per tal que pugui tornar la fauna i la flora característiques de la zona», va especificar Bayán.
Durant aquests mesos, va especificar la cap de l’Àrea Regional, «hi ha hagut moments de tensió» perquè «et pots trobar gent en desacord quan li estàs dient a una persona que no pot aparcar on tradicionalment ha estacionat sempre».
Alhora, però, Bayán assegura que el cos també ha rebut bons comentaris al respecte: «Per altra banda, també hi ha persones que ens ho han agraït perquè volen recuperar aquest espai».