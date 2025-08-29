Municipal
Salou adjudica per 4,8 MEUR el servei de manteniment de zones verdes
L’Ajuntament vol reforçar el patrimoni natural i, com a Vila Florida, impulsa la nova ‘Ruta de les Aromes’
L’Ajuntament de Salou va aprovar en el ple d’aquest dimecres l’adjudicació del nou contracte de jardineria, amb un import total de 4.873.727,30 euros i una durada de dos anys. El servei incloïa la conservació, manteniment i neteja dels parcs, jardins, zones verdes municipals i arbrat viari. La proposta va rebre els vots favorables de Sumem per Salou–PSC, ERC, Sempre Salou, USAP i la regidora no adscrita, mentre que PP i Vox es van abstenir.
El contracte s’ha dividit en quatre lots, un dels quals reservat a centres especials de treball d’iniciativa social, amb l’objectiu de fomentar la inclusió laboral. Les empreses adjudicatàries han estat Ambitec Servicios Ambientales SAU, encarregada dels trams de la via de tren mar i muntanya; Jardineria Bordera SLU, que gestionarà la zona del Cap Salou; i la Fundació Privada Onada, que assumirà la cura dels recintes tancats com a Centre Especial de Treball.
L’alcalde Pere Granados va subratllar que «l’objectiu d’aquesta nova concessió ha estat continuar posant en valor el patrimoni natural de Salou, que per nosaltres és fonamental». El batlle va recordar que el municipi ja disposava de les quatre estrelles de les Viles Florides, un reconeixement que situava la ciutat com a referent a Catalunya en enjardinament. «Ara volíem anar més enllà i millorar encara més els serveis que teníem fins avui», va assegurar.
Granados va insistir que «Salou ja lluïa amb força, però en poc temps lluiria encara més. Jo sempre dic que una ciutat amb jardí és una ciutat espectacular». En aquesta línia, va anunciar la posada en marxa de la ‘Ruta de les Aromes de Salou’, un itinerari que permetria descobrir diferents punts de la ciutat a través de les olors de les espècies vegetals pròpies del litoral i del bosc mediterrani.
Finalment, l’alcalde va destacar que en les darreres setmanes s’ha treballat en la substitució d’arbres al municipi, actuació necessària per garantir que el patrimoni vegetal fos saludable, sostenible i adequat a l’entorn.