Arqueologia
El Port de Tarragona impulsarà l’excavació del jaciment de Kal·lípolis
La part corresponent a l’Ajuntament de Salou ja es troba consolidada i museïtzada
El Port de Tarragona s’ha compromès a impulsar l’excavació de la part del jaciment arqueològic de Salou del poblat grec de Kal·lípolis que li correspon. Així ho han acordat el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, i l’alcalde de Salou, Pere Granados, en la reunió que va tenir lloc ahir per donar un nou impuls als projectes comuns que comparteixen ambdues institucions.
El terreny està dividit en dues parts. Per una banda, la que és propietat de l’Ajuntament —que suposa el 60% del total—, que ja es troba consolidada i museïtzada i el 40% restant, propietat de l’Autoritat Portuària, que es troba en fase d’excavació.
La reunió també va permetre fer un balanç de la col·laboració institucional en altres àmbits, com els projectes culturals, patrimonials i turístics que enforteixen el vincle entre Salou i el Port de Tarragona i posen en valor la seva importància estratègica al Mediterrani.
Segons fonts de la institució portuària, per tal de valorar les pròximes actuacions que s’han de dur a terme en aquesta zona, es realitzarà una visita al jaciment arqueològic per part de les autoritats del Port i de l’ens municipal, acompanyades del vicerector de Compromís Social i Sostenibilitat de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Diloli Fons.
El 60%, museïtzat
El mes de març d’aquest 2025, l’Ajuntament de Salou va anunciar que ja tenia museïtzat el 60% del recinte que li pertanyia. El Grup de Recerca del Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili va treballar en l’excavació d’aquesta part del terreny des de l’any 2010. El dia de l’anunci del fi de l’excavació, l’alcalde Granados va destacar la importància que tenia aquest jaciment per la ciutat de Salou. «Volem reforçar el sentiment de pertinença i orgull i convertir el nostre patrimoni en un producte turístic que ens ajudarà molt a la desestacionalització», va afirmar.
Punt clau del Mediterrani
Diverses investigacions científiques han acordat que aquest jaciment arqueològic podria coincidir amb l’antiga ciutat de Kal·lipolis, la qual podria haver estat cohabitada per cartaginesos, ibers i grecs. Tot i que està en dubte la seva existència, el poblat grec de Kal·lípols va tenir un paper important en els intercanvis comercials del mar Mediterrani entre els segles IV i III aC.