Urbanisme
S’adjudiquen les obres de remodelació de la plaça dels Vents d’Altafulla
Els treballs s’iniciaran a finals del mes de setembre i es preveuen que tinguin una durada de set mesos
L’Ajuntament d’Altafulla començarà a finals del mes de setembre les obres de remodelació integral de la plaça dels Vents, un projecte clau per a la transformació d’aquest espai urbà a Baix a Mar. L’empresa adjudicatària és Romà Infraestructures i Serveis SAU, que executarà els treballs per un import de 695.079,69 euros (sense IVA), amb una rebaixa de 36.924,36 euros respecte al pressupost de licitació, i amb un termini previst de set mesos.
La intervenció preveu la creació d’una plataforma única amb llambordes, amb la voluntat de donar més protagonisme als vianants i afavorir un ús més polivalent de la plaça. Abans de l’inici de les obres, el consistori s’ha donat marge fins a la segona setmana de setembre per reunir-se amb veïns i comerciants i exposar en detall les fases d’execució i l’afectació que poden comportar.
La coalcaldessa i regidora de Via Pública, Alba Muntadas, ha destacat que “la remodelació de la plaça dels Vents és un pas endavant per modernitzar un dels espais centrals del nostre municipi i dotar-lo d’una imatge més amable i accessible. Volem que sigui un punt de trobada i de convivència per a tothom, amb prioritat per a les persones i amb una millor integració urbanística”.
Muntadas també ha afegit que “treballarem de la mà amb veïns i comerciants per minimitzar les molèsties durant les obres i assegurar que la transformació respongui a les necessitats reals de la ciutadania”.
Pel que fa a l’ampliació de l’Oficina de Turisme, que inicialment formava part del mateix expedient de licitació, el concurs públic ha quedat desert. Tot i això, l’Ajuntament encara valora la possibilitat que aquesta actuació es pugui dur a terme en paral·lel a la remodelació de la plaça, ja que tindria una durada menor, d’uns quatre mesos.