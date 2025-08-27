Municipal
Roda de Berà denuncia que les pantalles acústiques a la via del tren «tapien» habitatges
Els veïns denuncien soroll i un greu impacte paisatgístic
L'ajuntament de Roda de Berà ha demanat al Ministeri de Transports que suspengui la instal·lació de pantalles acústiques al costat de les vies del tren, de fins a vuit metres d'altura, perquè han fet incrementar el soroll i "alguns habitatges han quedat pràcticament tapiats per aquests murs metàl·lics opacs".
El consistori, després d'escoltar les queixes de l'associació de veïns de Costa Daurada-Berà, reclama al Govern que revisi tècnicament el projecte i presenti un estudi específic d'impacte paisatgístic. "No entenem gaire bé el criteri que els tècnics d'Adif han seguit per instal·lar unes pantalles més altes que altres, ja que, en alguns punts, superen fins i tot la catenària", ha dit l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili.
Virgili i representants veïnals es van reunir recentment amb la subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, per traslladar-li aquesta queixa i demanar-li que intercedís per tal que es paralitzin les obres. Els veïns afirmen que no volen aquestes estructures, "que generen un impacte visual i paisatgístic molt greu, especialment en zones residencials, on algunes cases han quedat pràcticament tapiades per aquests murs metàl·lics".
Tant l'ajuntament com els veïns posen en dubte l'efectivitat de les pantalles i apunten que el soroll més molest prové del pas dels trens de mercaderies, per la qual cosa exigeixen també que l'actual línia ferroviària de la costa sigui exclusivament per a trens de passatgers de rodalies, mitjana i llarga distància, i que les mercaderies es traslladin fora dels nuclis poblats, amb la construcció d'una nova via paral·lela a la del tren d'alta velocitat.
A més, els residents als barris propers a la via denuncien que fa gairebé un any que pateixen, de dia i de nit, els sorolls generats primer per les obres del túnel d'Adif i ara per la col·locació de les pantalles acústiques. Han organitzat diverses protestes i han traslladat formalment les seves queixes a l'Adif. El consistori ha recorregut, al seu torn, al Síndic de Greuges i ho farà també al Defensor del Pueblo, el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat.