La Pobla de Mafumet instal·la càmeres lectores de matrícules per millorar la gestió del trànsit
L’Ajuntament ha incorporat 10 equips per regular les zones d’alta densitat de circulació
L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha instal·lat i posat en funcionament deu càmeres lectores de matrícules, amb la finalitat de regular i controlar el trànsit rodat a zones d’alta densitat de circulació; monitorar en temps real dels fluxos de mobilitat urbana; detectar infraccions relacionades amb la circulació; obtenir dades objectives per a la planificació i millora de la mobilitat urbana i per afavorir una gestió més eficient dels recursos municipals de trànsit. Les ha instal·lat a través de la Guàrdia Municipal i és una acció emmarcada en les polítiques de l’ens municipal per augmentar la qualitat de vida dels seus habitants, en aquest cas en relació amb la mobilitat urbana.
Els equips se centren en la captació de plaques de matrícules i descarten qualsevol altra informació relativa a persones, accessos a habitatges o altres espais privats. El sistema, que ha estat instal·lat per Sol-Fix, tampoc enregistra l’àudio.
La Guàrdia Municipal s’encarrega de gestionar els equips, que és l’ens al qual li corresponen les competències de mobilitat i trànsit en l’interior del terme municipal. Amb tot, les dades recollides estaran en tot moment a l’abast del cos dels Mossos d’Esquadra, per a qualsevol eventual situació en la qual aquest pugui requerir informació puntual sobre algun vehicle.
Les deu càmeres lectores de matrícules estan distribuïdes estratègicament als principals accessos i sortides del poble: al tram final de l’avinguda Tarragona, entrant per la carretera T-721; al carrer Mina de Madró, a l’altura del monument d’al·legoria a la Indústria; a la rotonda d’encreuament entre els carrers Mina de Madró i Bassal; a la rotonda d’encreuament del carrer Bassal amb la rambla Jaume I; a l’alçada del número 1 del carrer Serra d’Or; a l’avinguda Generalitat, en l’accés del pont sobre la via del tren; a la carretera T-721, a l’alçada del pòrtic ornamental; a l’alçada del número 67 del carrer la Coma; a la cruïlla entre la Rambla Nova i el carrer Camí del Clos; i al tram final del carrer Mina de Madró, a l’encreuament amb el carrer la Coma.
Pel que fa a aquesta mesura presa per part del govern municipal, l’alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, ha deixat ben clar que «la nostra obligació és oferir un servei als nostres habitants i fer tot el que estigui a les nostres mans per millorar la seva qualitat de vida». «Amb aquestes noves càmeres, fem un pas endavant molt important en matèria de mobilitat que, en definitiva, redunda en benefici de tothom, perquè vehicles i vianants hem de conviure al municipi», afegeix.